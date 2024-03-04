Подмосковные школьники могут принять участие в новом сезоне «Битва роботов»

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Подмосковных школьников и студентов приглашают принять участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявку на участие все желающие могут на Едином портале госуслуг до 10 марта включительно.
Стоит, отметить, что регламент Международного чемпионата по битве роботов находится на Едином портале госуслуг.
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«С 2024 года соревнования будут проходить в 2 дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В состав команды любой возрастной категории могут входить от одного до пяти человек. В детской категории «Битва мини-роботов» будет отобрано до 32 команд. Возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см. В чемпионате робототехники взрослой категории отберут до 64 команд. Для участия необходимо иметь робот весом не более 110 кг и размерами до 150×150×200 см», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева