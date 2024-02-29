Школьники узнают о технологиях тестирования специалистов IT-отрасли на «Уроке цифры»

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Во всех школах России с 11 по 31 марта состоится «Урок цифры». Об этом «Радио 1» сообщили в Минцифры РФ.
Отмечается, что в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в школах будут проводиться уроки по теме «Технологии тестирования». Ученики 1-11 классов узнают об основных видах, инструментах и особенностях тестирования программного обеспечения, а также о навыках и умениях, которыми должен обладать специалист этой отрасли.
Урок будет состоять из просмотра обучающего видеоролика, подготовленного специалистами проекта, и тестирования по итогам просмотренного. Тесты имеют три степени сложности для учеников начальной, средней и старшей школы.
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Урок будет состоять из просмотра обучающего видеоролика, подготовленного специалистами проекта, и тестирования по итогам просмотренного. Тесты имеют три степени сложности для учеников начальной, средней и старшей школы.
«Тема этого урока, безусловно, важна для ИТ-отрасли. Но «Урок цифры» про технологии тестирования актуален не только для будущих айтишников. Тестирование развивает наблюдательность, внимательность, навыки объективного анализа и оценки важности событий. Тестировщик должен уметь ставить себя на место пользователей продукта, даже небольшой опыт в этой профессии заставляет задуматься о мнении других людей. А умение объективно проверять результаты работы полезно в любых сферах жизни», — отметила Директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.Организаторами проекта «Урок цифры» выступают Минцифры РФ, Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» и компания «1С».
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Анастасия Чинкова