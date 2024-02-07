Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по информатике

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Школьников Подмосковья приглашают принять участие в обучающей олимпиаде по информатике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
III олимпиаде по информатике пройдет на базе образовательной платформы Яндекс Учебник
Стоит отметить, что победители смогут получить памятные призы и памятные сувениры.
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«Первый тур продлится 4 недели и будет включать в себя логические задачи, задания на программирование робота-доставщика на Blockly, а также написание кода на языке Python. Отличительной чертой олимпиады является то, что все школьники, независимо от уровня своей подготовки, могут принять в ней участие. В олимпиаде предусмотрены задания разной сложности, а также подготовлены специальные обучающие видео-уроки по каждой теме», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева