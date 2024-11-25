Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по кибербезопасности

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Ученики и учителя Московской области могут принять участие в онлайн-олимпиаде по информационной безопасности. Регистрация открыта до 27 декабря 2024 года, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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Дайана Хусинова