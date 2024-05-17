Первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн вручил паспорта активистам

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн вручил паспорта активистам Движения Первых. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Вручение паспортов прошло в Доме Правительства Московской области.
Также активисты после торжественной части смогли задать вопросы на разные темы: карьерную ориентацию, развитие детских центров и тайм-менеджменент в жизни современного школьника.
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«Акция «Мы – граждане России» проходит в нашем регионе уже больше года. За прошлый месяц паспорта вручили 208 подросткам, а всего за первый год документ в обложке Первых получили больше 1 000 активистов Подмосковья. На память каждому участнику особой церемонии достался эксклюзивный подарок – обложка на паспорт с символикой Движения», – поделился Илья Бронштейн.
Также активисты после торжественной части смогли задать вопросы на разные темы: карьерную ориентацию, развитие детских центров и тайм-менеджменент в жизни современного школьника.
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Мира Полтева