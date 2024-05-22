В Подмосковье стали известны призеры конкурса «Сердце отдаю детям»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье объявлены лауреаты регионального конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Награждение победителей и призеров конкурса пошло в Правительстве региона в Красногорске.
По итогам конкурса абсолютным победителем стал Борис Елунин из Зарайска. Кроме этого, победители каждой номинации представят регион на федеральном этапе.
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«В этом году конкурс прошел в 20 раз, и ежегодно интерес к участию растет. В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату – победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», – подчеркнул министр образования Московской области Артем Охрименко.
По итогам конкурса абсолютным победителем стал Борис Елунин из Зарайска. Кроме этого, победители каждой номинации представят регион на федеральном этапе.
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Мира Полтева