Подмосковные школьники могут стать участниками всероссийского агростартапа

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Открыт прием заявок для участия во всероссийском проекте «Школьный агростартап». Об этом сообщила пресс-служба российского союза сельской молодежи.
Принять участие в конкурсе могут команды школьников от 14 до 18 лет. Основной задачей проекта является популяризация фермерства через выявление и поддержку талантливой молодёжи, а также её вовлечение в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, которые будут направлены развитие сельскохозяйственного производства.
Стоит отметить, что подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте проекта до 31 мая 2024 года.
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«Конкурс пройдёт в 4 этапа, три из которых пройдут в дистанционном формате. На первом этапе участникам предстоит оформить заявку на сайте организатора с описанием своего бизнес-плана, которая пройдёт оценку профессионального жюри из представителей органов власти, бизнес-структур в сфере агропромышленного комплекса, научного сообщества, отраслевых союзов и иных компетентных организаций. В рамках второго этапа участники получат доступ к будет доступен онлайн-курс по предпринимательству, после которого они смогут получить сертификаты. Далее конкурсанты будут получать оценку своих заявок от экспертного совета. И заключительным этапом будет очный финал, в который попадут порядка 100 участников», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте проекта до 31 мая 2024 года.
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Мира Полтева