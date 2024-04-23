Подмосковную молодёжь приглашают принять участие во всероссийском туристическом конкурсе

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Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», к участию приглашаются жители страны в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
«Задачей конкурса является повышение интереса молодых людей к изучению России и развитие внутреннего туризма, а также выявление и тиражирование лучших практик по созданию проектов в области краеведения и молодёжного туризма», — говорится в сообщении.Описания «культурных магнитов» на конкурс принимаются в девяти номинациях: «Культурные объекты», «Природные объекты», «Поселения», «Традиции и промыслы», «Творческие кластеры», «Образы», «Гастрономичесике бренды», «Великие имена», «Даты и события».
Конкурсные работы можно присылать как в виде текстовых описаний, так и видеоматериалов.
Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный и очный. Заявки на участие в первом этапе принимаются до 20 мая. Очный этап конкурса состоится в августе-сентябре текущего года.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.
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Лев Каштанов