В России пройдёт XII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа»

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Чеченская региональная общественная организация «Союз молодёжи» при содействии министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Федерального агентства по делам национальностей РФ проводят ежегодный радиофестиваль «Голос Кавказа».
Он посвящён памяти первого президента Чечни, Героя России Ахмада Кадырова. Приём заявок на участие в XII Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа-2024» продлится до 15 июля. На конкурс принимаются радиопроекты по трём номинациям: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа». Организаторы приглашают радиожурналистов Московской области принять участие в конкурсной программе фестиваля.
Ознакомиться с условиями конкурса , а также скачать заявку/анкету участника можно на сайте www.golos-kavkaza.ru в разделе документы. Заполненные анкеты и конкурсные работы участникам следует направлять на электронную почту по адресу: fesfival-rv@ mail.ru. Дополнительную информацию о фестивале и конкурсе можно получить у первого заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селима Хусаиновича Абдулмуслимова по телефону +7 (964) 061-7755.
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