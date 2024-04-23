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В России пройдёт XII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа»

23 апреля 2024, 13:48
Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

Чеченская региональная общественная организация «Союз молодёжи» при содействии министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Федерального агентства по делам национальностей РФ проводят ежегодный радиофестиваль «Голос Кавказа».


Он посвящён памяти первого президента Чечни, Героя России Ахмада Кадырова. Приём заявок на участие в XII Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа-2024» продлится до 15 июля. На конкурс принимаются радиопроекты по трём номинациям: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа». Организаторы приглашают радиожурналистов Московской области принять участие в конкурсной программе фестиваля.

Ознакомиться с условиями конкурса , а также скачать заявку/анкету участника можно на сайте www.golos-kavkaza.ru в разделе документы. Заполненные анкеты и конкурсные работы участникам следует направлять на электронную почту по адресу: fesfival-rv@ mail.ru. Дополнительную информацию о фестивале и конкурсе можно получить у первого заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селима Хусаиновича Абдулмуслимова по телефону +7 (964) 061-7755.

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В Кашире прошел тренинг «Нам со здоровьем по пути» для студентов
23 апреля 2024, 14:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Студенты каширского колледжа приняли участие в тренинге «Нам со здоровьем по пути». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Тренинг прошел для студентов первого курса Профессионального колледжа «Московия».

«Основная задача мероприятия заключается в мотивировании подростков на формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактику употребления психоактивных веществ, правонарушений среди несовершеннолетних. Специалист рассказала подросткам о понятии «здоровье» и «здоровый образ жизни» в широком смысле слова: физическом, социальном, психическом аспектах. Все этапы игры-тренинга подростки проходили, разбившись на три команды», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия студенты узнали ​новую для себя информацию о том, как ​вырабатываются привычки, которые в будущем помогают формировать высокий уровень физической и интеллектуальной активности.

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#подмосковье
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На федеральных трассах Подмосковья обновляют разметку
23 апреля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Обновление разметки ведётся на федеральных автодорогах в Московской области, в настоящее время работы осуществляют на участках с наиболее интенсивным движением, так как там фиксируется максимальный износ разметки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Работы по обновлению разметки продлятся до конца мая. Следующим этапом станет нанесение горизонтальной разметки на всей сети федеральных автодорог», — отмечается в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём и напоминают, что перед участком, где ведутся работы, устанавливаются специальные предупреждающие знаки. В целях безопасности в таких местах нужно снижать скорость.

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Строители отчитались о ходе возведения школы на 1,1 мест в Красногорске
23 апреля 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск, в настоящее время на объекте продолжается обустройство фундамента, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас устройство фундаментной плиты будущей школы, армирование и установка опалубки вертикальных конструкций подвала. В работах занято 60 человек, используется шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в начальной школе смогут учиться 400 человек, в средней — 500, в старшей — 200. В здании будут оборудованы классы, а также лаборатории и мастерские по обработке металла и дерева, а также швейные мастерские. В школе будет также актовый зал на 400 зрителей с гримуборными, столовая на 550 человек с местами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На пришкольной территории построят стадион, установят игровые и спортивные площадки, обустроят локацию для массовых мероприятий и проведут озеленение.

Сдать новую школу в эксплуатацию должны в 2025 году.

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#красногорск
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
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На юге Подмосковья заменят более 2 тысяч изоляторов ЛЭП
23 апреля 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше двух тысяч изоляторов на воздушных линиях электропередачи заменят в текущем году на в южных округах Московской области специалисты компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«В 2024 году на юге Московской области будет заменено более двух тысяч изоляторов и 24 опоры ЛЭП, а также более 20 километров грозозащитного троса на воздушных линиях различного класса напряжения: от 35 до 220 кВ», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» уже завершили плановой ремонт на воздушной ЛЭП «Елизарово-Асаново» в городском округе Домодедово. В ходе этих работ было установлено 80 гасителей вибрации, около 40 устройств для защиты птиц от удара током и заменено 57 изоляторов.

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#минэнерго мо
#лэп
#россети московский регион
#московская область
#подмосковье
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В Генпрокуратуре заявили о возросших рисках совершения диверсий и терактов в РФ
23 апреля 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Генпрокуратура заявила о возросших рисках совершения терактов и диверсий в РФ. Об этом сообщил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
По его словам, риски совершения диверсий и террористических актов выросли. Он отметил, что в прошлом году были проверены места массового пребывания людей. Выявлено более 200 тысяч нарушений.

«Это говорит о том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — отметил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

Ранее сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
#теракт
#меры
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Диетологи рассказали, как не набрать вес в майские праздники и сохранить здоровье
Диетолог Павлюк: порция шашлыка для одного человека — не более 150 граммов
23 апреля 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Tatiana Volgutova

Длинные майские выходные сопряжены с выездом на природу, приготовлением шашлыков и прочими пищевыми излишествами. Конечно, людям хотелось бы не только хорошо отдохнуть, но и не нанести вред своему организму, а также не набрать лишний вес.
О том, как в период майских праздников позаботиться о своём здоровье и сохранить фигуру, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.

Прежде всего, специалист рекомендовала избегать вредной жирной пищи. Также не следует употреблять большого количества мяса.

«Организм не скажет «спасибо», получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением», — подчеркнула диетолог.

Она убеждена, что нормальная средняя порция шашлыка для одного человека — не более 150 граммов.

Также врач отметила важность выбора и хранения мяса для шашлыка. Приобретая его в магазине, нужно убедиться в качестве и свежести продукта, иначе можно легко отравиться.

«Хранить уже купленное мясо следует в холодильнике, так как в жаркую погоду оно быстро портится», — отметила врач.

В заключение Наталья Павлюк предупредила о нежелательности употребления в пищу подгоревшего мяса, что с ним часто происходит во время приготовления на открытом огне. В такой пригоревшей корочке содержится очень большое количество вредных канцерогенов. Поэтому важно не пережаривать мясо, чтобы не подвергать риску своё здоровье.

Соблюдение этих нескольких несложных правил поможет людям насладиться отдыхом на природе под вкусный свежеприготовленный шашлык и избежать при этом неприятных последствий для здоровья и фигуры, заключила врач-диетолог.

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#диетолог
#шашлык
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В Подмосковье обновили состав Молодёжного совета при омбудсмене
23 апреля 2024, 11:39

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

В Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека в Московской области приняли новых участников из пяти округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Замечательно, что наш Молодежный совет развивается и привлекает все больше энергичных и неравнодушных людей. Новым участникам желаю успехов, вы всегда можете делиться с нами своими идеями. Ребята, которые с нами давно, уже знают, что могут рассчитывать на поддержку в реализации полезных инициатив», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Новые участники из Одинцова, Балашихи, Серпухова, Люберец и Солнечногорска были приняты в Молодёжный совет в ходе очередного ежеквартального заседания. В рамках мероприятия были также подведены итоги работы за первый квартал текущего года и намечены планы на второй квартал.

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Пользователями чат-бота по отключениям воды в Подмосковье стали более 40 тыс. человек
23 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Чат-бот в мессенджере Telegram, сообщающий информацию о плановых и авариных отключениях воды и отопления в многоквартирных домах, работает в Московской области, его используют уже более 40 тысяч жителей региона, передаёт пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Чат-бот поможет узнать график плановых отключений воды и отопления. В нём можно также подписаться на уведомления по конкретному адресу. Если произойдет авария, бот пришлёт необходимую информацию, и жителю не нужно будет звонить в различные службы. (…) В настоящее время к боту подключено свыше 54,5 тыс. многоквартирных домов региона. Услугами цифрового помощника пользуются больше 40 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы узнать дату планового отключения отопления или воды, пользователь должен запустить бота и указать интересующий адрес. Отмечается, что бот вышлет не только даты отключений, но и контакты управляющей компании.

Информацию об аварийных отключениях бот высылает по подписке. Там будет указано время отключения, причины, сроки устранения аварии и контакт ответственного за восстановление нормальной работы.

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Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД
Муж Блиновской заявил, что ним пытаются разорвать контракт о военной службе
23 апреля 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Муж арестованной по делу о махинациях с налогами Елены Блиновской, Алексей Блиновский, заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Блиновский попросил главу СК РФ дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» Блиновского с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными, пишет Telegram-канал.

По данным источника, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, так как сейчас четверо детей остались без обоих родителей.

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