Подмосковные школьники победили в чемпионате «Профессионалы-2024»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской обрасти
Школьники Подмосковья стали победителями чемпионата «Профессионалы-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Подольска заняли 1 место среди всех регионов Российской Федерации.
Итоговый этап чемпионата «Профессионалы» 2024 по компетенции Информационная безопасность среди школьников от 14 лет проводился в Приморском крае.
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«Наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. Мир информационной безопасности развивается с молниеносной скоростью, новые уязвимости и атаки появляются ежедневно, и только такие настоящие и крутые специалисты могут обезопасить всех нас от кибер-преступлений. Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России» — поделился эксперт-наставник сборной Московской области Денис Ильин.
Итоговый этап чемпионата «Профессионалы» 2024 по компетенции Информационная безопасность среди школьников от 14 лет проводился в Приморском крае.
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Мира Полтева