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Подмосковные школьники победили в чемпионате «Профессионалы-2024»

24 июня 2024, 12:56
Фото: пресс-служба министерства образования Московской обрасти

Фото: пресс-служба министерства образования Московской обрасти

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Школьники Подмосковья стали победителями чемпионата «Профессионалы-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Подольска заняли 1 место среди всех регионов Российской Федерации.

«Наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. Мир информационной безопасности развивается с молниеносной скоростью, новые уязвимости и атаки появляются ежедневно, и только такие настоящие и крутые специалисты могут обезопасить всех нас от кибер-преступлений. Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России» — поделился эксперт-наставник сборной Московской области Денис Ильин.



Итоговый этап чемпионата «Профессионалы» 2024 по компетенции Информационная безопасность среди школьников от 14 лет проводился в Приморском крае.

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В Подмосковье упростили процедуру аттестации педагогов
24 июня 2024, 12:27

Фото: iStock/

Услугу аттестации учителей оптимизировали на региональном портале Московской области, в частности, убран «срок годности» подтверждённой педагогической категории, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок её действия», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она также добавила, что через областной портал госуслуг можно пройти аттестацию на педагога методиста и педагога-наставника — эта возможность появилась у учителей, ранее подтвердивших высшую квалификационную категорию.

Для прохождения аттестации нужно выбрать соответствующую услугу на госпортале в разделе «Образование», написать полные сведения о своей работе, отметить профессиональные заслуги и прикрепить подтверждающие документы. Решение об аттестации примет специальная комиссия. Услуга бесплатная, оплата пошлин не требуется.

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Для пушкинских пенсионеров и инвалидов проходят занятия по пескотерапии
24 июня 2024, 12:24

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Пушкинские пенсионеры и инвалиды из дом-интерната рисуют песком⁣. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Пескотерапия — замечательный метод релаксации, который не имеет противопоказаний и ограничений.

«Участники мероприятия увлечённо создавали песочные композиции, изображая животных и растений. Применение мягких, бережных форм психологической работы помогает людям старшего возраста гармонизировать свое душевное состояние, ощутить новые силы, найти единомышленников в сложной жизненной ситуации, привыкнуть к новым условиям проживания, почувствовать себя нужными, окруженными заботой и наполнить свои зрелые годы смыслом», — объяснили в министерстве.
Стоит отметить, что песок помогает развивать тонкую моторику, стимулируя работу мозга, улучшая помять и концентрацию, улучшая настроение.

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Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день
24 июня 2024, 12:19

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

24 июня православные христиане отмечают Духов день.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 24 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Духов день (День Святого Духа)

Это христианский праздник в честь Святого Духа. В православии празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник).

День Варнавы

В народе 24 июня отмечают День Варнавы. Праздник посвящён святому Варнаве – апостолу от 70 и основателю христианской общины на Кипре.

День Республики Чувашия

Главный государственный праздник Чувашской Республики. Отмечается он 24 июня с 1995 года. Перед этим праздником повсеместно проходит Акатуй — чувашский народный праздник земли и сохи.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник — Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя. Они описаны в Евангелии от Луки.

День разноцветных стекол

24 июня — День разноцветных стекол. Разноцветные стекла делают мир вокруг совершенно другим. Неважно, через какое вы смотрите.

День оживания музеев

Не стоит воспринимать этот праздник буквально. Музеи хранят память прошлых времён и делают это таким образом, чтобы она оживала в нашем сознании.

23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник

Родились в этот день

Лионель Месси (1987) Аргентинский футболист.

Владимир Харитонов (1920) — советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Сергей Филиппов (1912) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Марина Ладынина (1908) — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.

Виктор Гесс (1883) — австро-американский физик, нобелевский лауреат.

Григорий Котовский (1881) — советский военный и политический деятель, командир Красной Армии.

Петр Боклевский (1816) — русский художник-иллюстратор.

Иоанн Креста (1542) — католический святой, писатель и поэт-мистик.

Умерли в этот день

Алла Казанская (2008) — советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР.

Леонид Гурвич (2008) — американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.

Афанасий Кочетков (2004) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Руфино Тамайо (1991) — мексиканский художник.

Мстислав Келдыш (1978) — советский ученый-математик и механик, академик.

Анатолий Мариенгоф (1962) — русский поэт-имажинист, драматург.

Карлос Гардель (1935) — аргентинский певец, композитор и актер.

Стивен Гровер Кливленд (1908) — 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.

Именины

Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.

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#мир
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В Пушкинском округе провели выездную администрацию жителями
24 июня 2024, 12:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском прошла традиционная «выездная Администрация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Встреча с жителями прошла в Царёво. Глава Городского округа Максим Красноцветов вместе с профильными заместителями, депутатами рассмотрели все волнующие жителей вопросы.

«Основные темы, с которыми обращались жители, коснулись качества обслуживания многоквартирных домов, ремонт дорог, моста и футбольного поля. Кроме того, граждан волновали вопросы реновации и земельных отношений. По всем обращениям были даны подробные разъяснения. Те вопросы, которые требуют более детальной проработки, взяты в работу совместно с профильными службами», — поделились в пресс-службе администрации.

По итогам встречи был составлен план работ на ближайшее время.

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В Подмосковье состоялась выставка животных из приюта «Гав»
24 июня 2024, 11:49

Фото: Мария Шматкова

В Одинцове прошла выставка кошек и собак из приюта «Гав». Об этом сообщил корреспондент.
Выставка в таком формате в городе Одинцово проходит уже не в первый раз. Основная задача — привлечь внимание жителей к проблемам приютов для животных.

«Это очень важное и очень интересное событие. Людей много. Возможно, не все готовы именно сегодня забрать питомца домой, но в любом случае очень добрая акция: можно посмотреть на животных, познакомиться, поиграть с ними. Питомец — это всё равно, что ребёнок, ты несёшь за него ответственность. Ты понимаешь, что твоя жизнь немножко поменяется, если в доме появится кошечка или собачка. Я уверена, что все эти замечательные животные ждут своих хозяев и в ответ на нашу любовь они готовы отдать своё сердце и свою безграничную преданность», — отметила председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская.

Стоит отметить, что на прошлой выставке специалисты приюта «Гав» пристроили трёх щенков и одну взрослую собаку.

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#приют
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В Подмосковье за неделю оптимизировали работу шести светофоров
24 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/monticelllo

Режим работы шести светофоров скорректировали в Московской области на минувшей неделе для увеличения пропускной способности дорог и ликвидации заторов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В частности, в Люберцах за счёт изменения режима работы светофоров было увеличено время проезда по Октябрьскому проспекту. Оптимизацию провели на двух перекрёстках — пересечении с улицей Калинина и Парковой улицей», — говорится в сообщении.
В Домодедове скорректировали работу светофора на пересечении проспекта 1-го Мая и обхода посёлка Авиационный, благодаря чему было увеличено время выезда с проспекта. В Подольске было увеличено время для перехода пешеходов через Индустриальную улицу и время проезда по Большой Серпуховской.

В Пушкине поменяли режим работы светофора рядом с остановкой «Набережная», что увеличило время выезда на Старое Ярославское шоссе, а в Серпухове скорректировали светофор, регулирующий выезд на Старое Ярославское шоссе с трассы А-108.

Работы по оптимизации светофоров в регионе продолжаются.

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#подмосковье
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БДСМ-психология: Психотерапевт раскрыла, почему женщины молчат о домашнем насилии
Психотерапевт Смолярчук: пострадавшие в детстве терпимы к домашнему насилию
24 июня 2024, 11:44

Фото: iStock/cyano66

Домашнее насилие — агрессивное поведение, применение силы или власти по отношению к близкому человеку. Это может быть физическая сила (побои, сексуальное насилие), психологическое (оскорбления, запугивание, игнорирование) или экономическое (контроль над материальными ресурсами, шантаж ими) воздействие. ​
Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, что современное общество делится на два типа: те, кто, спотыкаясь о свой травматический опыт, «цепляются за первого встречного» и те, которые совершенно отказались от отношений и не создают никаких доверительных связей.

Эксперт объяснила, что у людей, которые в семье были подвергнуты насилию, очень высокая терпимость ко всему, что позволяет оттягивать точку невозврата.

«Люди, которые однажды пострадали в детском или подростковом возрасте, готовы быть терпимы абсолютно ко всему. Они думают: «Ой, какое счастье, он меня не бьет, он меня просто контролирует, значит, любит. Ну ничего страшного, папа меня избивал, к батарее привязывал, но он же тоже меня любил, а брат меня иногда насиловал по пьяни, но это тоже по любви, он мне потом дарил айпад за это», — рассказала специалист.

Она добавила, что человек со сформированной садистической БДСМ-психологией очень легко заходит в отношения.

«У такой женщины порог чувствительности очень низкий, для нее любой зэк, который ходит на своих ногах и держит ложку в руках, это уже кандидат на судьбу. Она будет терпеть, если он будет давать ей минимальные блага и закрывать минимальные потребности. Например, в семье она голодала, а мужчина дает ей обыкновенное гастрономическое ощущение, она уже будет считать, что это судьба и любовь, а то, что он её избивает и издевается — это мелочи жизни», — сказала психолог.

По словам психолога, у женщин с высочайшим порогом терпимости настолько травматический опыт, что они будут терпеть все, лишь бы удовлетворить свой архаический гештальт — создать пару.

«Для нее абьюз, когда она умирает на смертном одре и понимает, что она жертва истязателя. Будет терпеть до тех пор, пока он ее не убьет», — сообщила гештальт-терапевт.

И другая история, по словам Ирины Смолярчук, не менее опасная, это когда человек, не поработав своё посттравматическое стрессовое расстройство, выбирает одиночество и дистанцирование от любых доверительных связей.

«Такие люди выбирают одиночество или поверхностные отношения (секс по дружбе, гостевой брак), где нет доверительного поля. И тогда к 40 годам они начинают сокрушаться, что жизнь не складывается, что все вокруг — козлы, что ничего не получается, что женщины меркантильные, а мужчинам только одного надо. Это история тех людей, которые получили травматический опыт и не завершили его психологически, не научились в этом опыте выживать. Они продолжают делать травматические переносы на следующих людей», — объяснила собеседница.

Она отметила, что в этом случае люди лишают себя биографии и будущего, потому что боятся пробовать. По мнению Ирины Смолярчук, обе истории с точки зрения психологии нездоровы, и их нужно прорабатывать со специалистом.

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Сайт Мосбиржи временно перестал открываться
24 июня 2024, 11:22

Фото: iStock/Sashkinw

Сайт Московской биржи был временно недоступен. Доступ к странице торговой площадки был восстановлен к 10:40 мск.
При попытке открыть главную страницу сайта торговой площадки появлялось уведомление о том, что к нему не удается получить доступ, так как было превышено время ожидания ответа от портала.

Уточняется, что нарушения в работе Мосбиржи наблюдались после открытия основной сессии. Несмотря на технические затруднения, торги ценными бумагами производились в обычном режиме.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья около 290 человек
24 июня 2024, 11:20

Фото: iStock/Rawpixel

Почти 290 человек переселили из аварийного жилья в одиннадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На прошедшей неделе было расселено 104 аварийных помещения в Сергиево-Посадском, Богородском, Одинцовском, Дмитровском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском округах, а также в Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Луховицах и Клину. Новое жильё получили 289 человек», — говорится в сообщении.
Общая площадь расселённого за неделю аварийного жилья составила более 4,6 тыс. Расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Переселенцам из аварийного жилья были предоставлены квартиры в новостройках, на вторичном рынке или предоставлена выкупная стоимость жилплощади.

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