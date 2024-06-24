В Подмосковье состоялась выставка животных из приюта «Гав»

Фото: Мария Шматкова
В Одинцове прошла выставка кошек и собак из приюта «Гав». Об этом сообщил корреспондент.
Выставка в таком формате в городе Одинцово проходит уже не в первый раз. Основная задача — привлечь внимание жителей к проблемам приютов для животных.
Стоит отметить, что на прошлой выставке специалисты приюта «Гав» пристроили трёх щенков и одну взрослую собаку.
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«Это очень важное и очень интересное событие. Людей много. Возможно, не все готовы именно сегодня забрать питомца домой, но в любом случае очень добрая акция: можно посмотреть на животных, познакомиться, поиграть с ними. Питомец — это всё равно, что ребёнок, ты несёшь за него ответственность. Ты понимаешь, что твоя жизнь немножко поменяется, если в доме появится кошечка или собачка. Я уверена, что все эти замечательные животные ждут своих хозяев и в ответ на нашу любовь они готовы отдать своё сердце и свою безграничную преданность», — отметила председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская.
Стоит отметить, что на прошлой выставке специалисты приюта «Гав» пристроили трёх щенков и одну взрослую собаку.
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Мира Полтева