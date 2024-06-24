В Подмосковье упростили процедуру аттестации педагогов

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Услугу аттестации учителей оптимизировали на региональном портале Московской области, в частности, убран «срок годности» подтверждённой педагогической категории, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок её действия», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Она также добавила, что через областной портал госуслуг можно пройти аттестацию на педагога методиста и педагога-наставника — эта возможность появилась у учителей, ранее подтвердивших высшую квалификационную категорию.
Для прохождения аттестации нужно выбрать соответствующую услугу на госпортале в разделе «Образование», написать полные сведения о своей работе, отметить профессиональные заслуги и прикрепить подтверждающие документы. Решение об аттестации примет специальная комиссия. Услуга бесплатная, оплата пошлин не требуется.
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Лев Каштанов