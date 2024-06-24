Жителей Подмосковья приглашают принять участие в строительном чемпионате

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
IV Международный строительный чемпионат будет проводиться в России в этом году, принять в нём участие могут люди, работающие в сфере строительства, а также школьники и студенты, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Участники чемпионата получат возможность заявить о себе на всю Россию, продемонстрировать профессиональные навыки, а также стать частью кадрового резерва строительной отрасли», — говорится в сообщении.Регистрация на участие в основной, студенческой и школьной лиге открыта на сайте чемпионата. Предварительный этап для основной и студенческой лиг будет проходить с 1 июля до 31 августа. Регистрация и предварительный этап школьной лиги идёт с 21 июня и завершится 25 августа.
Финал чемпионата состоится с 1 по 4 октября в Екатеринбурге.
Полная информация о чемпионате размещена на сайте проекта.
Читайте также:
Юных жителей Подмосковья приглашают приять участие в творческих конкурсах по ПДД
13 участников из Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса «Рисуй с нами»
В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024»
Лев Каштанов