Подмосковных школьников приглашают на олимпиаду по промышленному программированию

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Всероссийскую олимпиаду по промышленной разработке программного обеспечения проведут для учеников 9-11 классов. Принять в ней участие могут и школьники из Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В ходе олимпиады участники будут решать теоретические задачи по программированию, а также работать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний», — отмечается в сообщении.Призёры и победители олимпиады получат льготы при поступлении в Высшую школу экономики и Центральный университет, а также смогут по упрощённому отбору попасть на стажировку в «Тинькофф».
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