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В Подмосковье прошли лекции о профессиях и достижениях в транспортной отрасли

08 февраля 2024, 11:31
Фото: пресс-служба министерства образования московской области

Фото: пресс-служба министерства образования московской области

Со школьниками и студентами Подмосковья поговорили о профессиях и достижениях в транспортной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования московской области.
Занятия проводят в рамках цикла «Россия - мои горизонты».

«Школьникам и студентам рассказали о последних достижениях в транспортной сфере, какие специальности в этой отрасли сегодня востребованы. Ребята посмотрели видеоролик с международной выставки-форума «Россия» — мини-экскурсию по тематическому павильону «Россия в движении», и узнали, из чего состоит и как выглядит сегодня рассматриваемая отрасль. В рамках занятий для обучающихся провели игру «Было — Стало», из которой они узнали несколько впечатляющих фактов о том, как эволюционировала транспортная сфера. Учащиеся также проверили свою интуицию в рамках интеллектуального задания «Будущее или реальность», — поделились в министерстве.


Кроме этого, после каждого образовательного блока вместе с детьми подводятся итоги по полученным знаниям. Также следующей темой станет: «Россия креативная: узнаю творческие профессии» в сфере культуры и искусства.

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В Подмосковье до конца года отремонтируют 77 объектов образования
08 февраля 2024, 11:38

Фото: iStock/peuceta

77 объектов образования, включая школы, детсады и колледжи, капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году, об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В 2024 году планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детсадов, 11 колледжей. Кроме этого, в этом году в программу включено четыре объекта дополнительного образования», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.
Спикер Мособлдумы отметил, что в регионе реализуется масштабная программа по обновлению образовательных учреждений, в рамка этой программы до 2026 года в Московской области должно быть капитально отремонтировано 393 объекта. Он добавил, что в минувшем году работы были проведены в шести колледжах, 23 детсадах и 63 школах.

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В Подмосковье за ночь очистили от снега 15 тысяч км дорог
08 февраля 2024, 10:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 15 тысяч километров дорог очистили от снега и обработали противогололёдными реагентами в Московской области в ночь на четверг, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Во время ночного дежурства к работам были привлечены около 1,2 тыс. дорожных рабочих, задействовано более 800 единиц снегоуборочной техники», — отмечается в сообщении.
Из-за циклона «Ольга» за сутки сугробы в регионе выросли на 12 сантиметров. Осадки ожидаются и сегодня. Сейчас расчистка и обработка дорог от наледи продолжается. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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Yandex N.V. в течение пяти лет не сможет создавать аналогичные «Яндексу» сервисы
Yandex N.V. запретили развивать сервисы, аналогичные «Яндексу»
08 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/ANGHI

Нидерландской компании Yandex N.V. после реструктуризации запретили в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные «Яндексу» сервисы. Об этом следует из документов компании.
Отмечается, что запрет будет действовать по всему миру. Однако есть исключения в виде стартапов Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые, напротив, будут развиваться везде, кроме России и Белоруссии.

Вместе с тем, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию «Яндексу». Сама же российская компания сможет свободно создавать и развивать свои сервисы.

Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» консорциуму частных инвесторов.

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В подмосковную приёмную Путина поступили предложения о выплатах бойцам, медицине и дороге
08 февраля 2024, 10:48

Фото: пресс-служба РИШ

Три новые инициативы поступили в подмосковную общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина от жителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.
Предложение построить путепровод в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа внесла местная жительница Нина Ушакова.

«Путепровод через железную дорогу позволит разгрузить Ярославское направление, которым пользуются жители не только Пушкинского округа, но и ближайших муниципалитетов, столицы, а также других регионов», — отметила Ушакова.
Жительница Сергиево-Посадского округа Анна Казанбаева предложила ввести обязательные региональные выплаты для бойцов, получивших тяжёлое ранение в ходе СВО.

«Сейчас каждый субъект устанавливает какие-то свои (выплаты – прим. ред.), по желанию. Но мы бы хотели, чтобы это делали все регионы. И ребята с ранениями, с увечьями получали деньги», — пояснила Казанбаева.

Предложение руководительницы филиала Королёвской горбольницы Анны Чуканиной касается стандартизации тарифных коэффициентов при оплате медицинской помощи из территориальных фондов ОМС. Сейчас больницы разных регионов по-разному оценивают одни и те же медицинские процедуры. Из-за этого возникает значительная разница в финансировании медицинского учреждения и в оплате труда специалистов одинаковой квалификации и, как следствие, отток кадров в более богатые регионы. Стандартизация помогла бы решить эту проблему.

Общественная приёмная кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет принимать инициативы от граждан до марта включительно. Все полученные предложения передаются в центральный офис и будут учитываться при формировании предвыборной программы.

Приёмная Московской области расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести любой житель Московской области.

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#владимир путин
#подмосковье
#московская область
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Ордена мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76
Родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого под Белгородом, вручили ордена
08 февраля 2024, 10:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Родным погибших членов экипажа самолёта Ил-76, сбитого в Белгородской области, вручили ордена мужества. Об этом сообщает РИА Новости.
Указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами за мужество, отвагу и самоотверженность исполнил командующий военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Он наградил шестерых лётчиков сбитого самолёта посмертно. Награды были переданы их родственникам.

После завершения церемонии награждения все присутствующие совершили траурное шествие.

Церемония прощания с членами экипажа сбитого самолёта Ил-76 проходит в Оренбурге. Сотни людей пришли проститься с командиром экипада Станиславом Беззубкиным, помощником командира Владиславом Чмиревым, штурманом Алексеем Высокиным, бортинженером Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом Игорем Саблинским.

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#самолет
#крушение
#белгород
#награды
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В Мособлдуме обсудили законопроект об экологическом образовании
08 февраля 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Мособлдуме обсудили законопроект об экологическом образовании и просвещении с привлечением общественности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В слушаниях по законопроекту приняли участие представители профильных министерств и ведомств, члены Общественной палаты и молодёжного парламента Московской области, а также авторы экологических проектов, реализуемых на территории региона.

«Цель нашего законопроекта создать в Подмосковье единое понимание вопросов экологического образования, воспитания, просвещения и экокультуры, которые бы не противоречили федеральному законодательству. <…> Мы планируем доработать законопроект так, чтобы он опирался на существующие финансовые возможности региона и муниципалитетов — ведь и на областном, и на муниципальном уровнях вопросы воспитания, образования и просвещения осуществляются в рамках конкретных мероприятий и программ. И мы хотим дать старт нашему законопроекту на существующей финансовой основе, чтобы дальше, в рамках мониторинга работы закона, при необходимости вносить в него изменения», — поделился председатель Комитета Владимир Шапкин.

Стоит отметить, что законопроект будет служить дополнительным стимулом для реализации природоохранных мероприятий государственными структурами и общественными организациями, а также бизнесом.

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#законопроект
#экология
#мособлдума
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В России тестируют систему для предотвращения столкновения дронов и самолётов
В РФ тестируют сервис предотвращения столкновения БПЛА и самолётов в небе
08 февраля 2024, 10:02

Фото: iStock/Naypong

В России тестируют сервис, который позволит предотвратить столкновение беспилотников и самолётов в воздушном пространстве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель генерального директора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.
Он подчеркнул, что в настоящее время запущен эксперимент по обмену данными между цифровой платформой «Небосвод» и центрами управления полётами пилотируемых авиакомпаний.

По словам Яблокова, целью программы является борьба с рисками, возникающими при взаимодействии пилотируемой и беспилотной авиации. Обмен данными позволит авиакомпаниям отслеживать движение дронов в местах пролёта самолётов, чтобы заранее распланировать траекторию движения.

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#самолет
#столкновение
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#разработка
#тестирование
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-подачу заявлений на детский отдых
08 февраля 2024, 09:38

Фото: iStock/dusanpetkovic

Онлайн-сервис оформления льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря на подмосковном портале госуслуг стал удобнее благодаря двум новым опциям — цифровому получения согласию на обработку данных и предпроверке ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Новые сервисы делают получение услуги проще, ускоряют процесс рассмотрения заявки и сокращают число отказов», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Подключённый к онлайн-оформлению заявки на льготный отдых для детей сервис согласия на обработку персональных данных автоматически рассылает в личные кабинеты всем совершеннолетним членам семьи уведомление, через которое нужно будет подтвердить своё разрешение. Без этого заявка отправлена не будет.

А предпроверка ранее поданных заявлений поможет избежать дублей и ускорит работу по предоставлению льготы.

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#льготы
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#московская область
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Работники склада Wildberries в Подмосковье устроили массовую драку
Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали
08 февраля 2024, 09:18

Фото: iStock/Chalabala

На складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла очередная массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, конфликт начался между одним из сотрудников и охранником склада, который перерос в драку. Тогда остальные попытались разнять мужчин и сами все передрались.

Разнимать дерущихся приехали бойцы ОМОН, пять экипажей ДПС, и две машины ППС. Самых активных участников массового побоища задержали.

В настоящее время работа склада полностью остановлена.

Ранее в Электростали сотрудники склада Wildberries также устроили массовую драку. По информации СМИ, побоище случилось утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». Предварительно, причиной стал обычный словесный конфликт, переросший в потасовку. В определенный момент количество участников в драке возросло до 40 человек, а некоторые из них были вооружены ножам.

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