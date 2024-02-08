В Подмосковье прошли лекции о профессиях и достижениях в транспортной отрасли

Фото: пресс-служба министерства образования московской области
Со школьниками и студентами Подмосковья поговорили о профессиях и достижениях в транспортной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования московской области.
Занятия проводят в рамках цикла «Россия - мои горизонты».
Кроме этого, после каждого образовательного блока вместе с детьми подводятся итоги по полученным знаниям. Также следующей темой станет: «Россия креативная: узнаю творческие профессии» в сфере культуры и искусства.
Читайте также:
Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2024 в Подмосковье
Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября
Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по информатике
«Школьникам и студентам рассказали о последних достижениях в транспортной сфере, какие специальности в этой отрасли сегодня востребованы. Ребята посмотрели видеоролик с международной выставки-форума «Россия» — мини-экскурсию по тематическому павильону «Россия в движении», и узнали, из чего состоит и как выглядит сегодня рассматриваемая отрасль. В рамках занятий для обучающихся провели игру «Было — Стало», из которой они узнали несколько впечатляющих фактов о том, как эволюционировала транспортная сфера. Учащиеся также проверили свою интуицию в рамках интеллектуального задания «Будущее или реальность», — поделились в министерстве.
Читайте также:
Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2024 в Подмосковье
Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября
Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по информатике
Мира Полтева