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Подмосковных школьников приглашают принять участие в олимпиаде по защите информации

09 февраля 2024, 13:20
Фото: iStock/Peshkova

Фото: iStock/Peshkova

Олимпиада по защите информации Ugra CTF 2024 состоится для учеников 8-11 классов, принять в ней участие могут школьники из разных регионов России, включая Подмосковье, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Участникам олимпиады нужно будет исследовать информационные системы и извлечь из них недостаточно защищённые данные. Задания будут разбиты по категориям, связанным с разными причинами уязвимости информационных систем», — говорится в сообщении.
Олимпиада будет проводиться онлайн в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля. На первом этапе в соревновании будут участвовать команды из пяти человек. Победители пройдут в финальный этап, где будут соревноваться индивидуально. Финал назначен на 30 марта.


Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться по ссылке.

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#подмосковье
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В этом году провели капремонт поликлиники в Удельной.
09 февраля 2024, 12:27

Фото: Антон Чернов

В 2024 году капитально отремонтируют поликлинику и стационар Раменской областной больницы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В ходе рабочей встречи глава городского округа Раменское Николай Ханин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву о планах на 2024 год в сфере здравоохранения.

«Ранее, Андрей Юрьевич, вы давали поручение наполнить узкими специалистами модернизированную поликлинику в Удельной. Эта задача выполняется, ведем большой набор. Сейчас укомплектованность врачами составляет 95%», – отметил глава округа.

Он также добавил, что привлекать медиков в городской округ помогают региональные меры социальной поддержки.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже 174 медработника получили земельные участки,а 41 специалисту выплачивают компенсацию за аренду жилья. Также для медиков предусмотрено служебное жилье.


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#поликлиника
#подмосковье
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В Раменском планируют открыть новую школу на 550 мест
09 февраля 2024, 12:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Строительство СОШ на 550 мест по ул. Высоковольтная продолжается в городском округе Раменское. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В новой школе планируют сделать большой и малый спортивные залы, а также актовый зал на 200 мест.

«Готовность объекта составляет 45%. Это очень важная для муниципалитета школа. Подчеркну, что данное учебное заведение позволит частично разгрузить СОШ №6. Рядом со школой расположено здание бывшего роддома. Сейчас совместно с министерством здравоохранения мы проводим в нем капитальный ремонт и модернизацию. Это будет поликлиника для детей и взрослых», – поделился глава городского округа Раменское Николай Ханин.

Стоит отметить, что школу планируется сдать раньше срока - к 1 сентября 2024 года.

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Лучший способ борьбы с Альцгеймером: как управление вертолётом помогает победить болезни
Пилот вертолета: где и как учат в Подмосковье
09 февраля 2024, 12:00

Ежегодно 9 февраля в России отмечают День работника гражданской авиации — профессиональный праздник летчиков и тех, кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает воздушные пассажирские перевозки по всему миру. И если про пилотов самолетов снято множество фильмов и рассказано сотни историй, то про жизнь и работу вертолетчиков нам известно мало. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова отправилась на учебную базу Подмосковья и выяснила, кто может сесть за штурвал вертолета и как посадить судно без работающего двигателя.
Как стать пилотом вертолета?

Отучиться на пилота вертолетов в Подмосковье можно в нескольких местах: в Реутове, Яхроме и Истре. Последний считается одним из самых лучших и опытных, – именно в «Хелипорт Истра» сконцентрировано самое большое количество вертолетов и вертолетчиков, отсюда стартовало несколько кругосветных путешествий. Здесь готовят частных пилотов, которые не могут зарабатывать на полетах, потому и обучение занимает всего 3,5 месяца. За это время курсанты изучают теорию, отрабатывают тренаж и оттачивают полученные навыки на практике.

«Теория включает в себя вертолетовождение, метеорологию, воздушное право, человеческий фактор. Тренаж заключается в том, что курсант выполняет определённые манипуляции в кабине вертолета. То есть вертолет выкатывается на летное поле, и курсант просто оттачивает механику под контролем пилота-инструктора, запоминает последовательность действий, на практике, на пальцах ощущает движение рычагов управления», – рассказал директор АУЦ «Хелипорт Истра», ГК «Хелипорты России» Денис Шанькин.

Только после успешно сданных промежуточных экзаменов студента допускают к полетам. На них отведено 43 часа. За это время ученик должен отработать висение, полеты по кругу, полеты по коробочке и многое другое. Студентов готовят также и к экстренным ситуациям – пожар в кабине или отказ двигателя.

«Я считаю, что вертолет еще безопаснее, чем самолет. Он спокойно может осуществить посадку с выключенным двигателем в режиме авторотации. Вспомните кленовое семечко, которое не падает на землю как камень, а за счет вращения лопасти перемещается. Также перемещается и вертолет. Например, вертолет Robinson 44 спокойно с высоты 300 метров может выбрать место для посадки в радиусе полутора километров с выключенным двигателем. При том, что вертолету для посадки нужна полянка диаметром 25 метров, что составляет это два масштаба винта. Так что проще найти – кукурузное поле или площадку 25 метров?» – смеется Денис Шанькин.

Для получения удостоверения пилота не нужно обладать аналитическим складом ума или особыми физическими навыками, заверил преподаватель авиационно-учебного центра «Хелипорт Истра» Валерий Гагарин. Чтобы освоить пилотирование, достаточно хорошо учиться в школе.

«Тяжелее всего обучение дается тем слушателям, которые имеют неудовлетворительную подготовку в плане школьной программы. Здесь требуется знание географии, математики, физики. Если человек хорошо окончил школу, ничего сложного в плане теоретической подготовки нет. Здесь работают две основные формулы: расстояние равно скорости, умноженному на время, и сила равна массе, умноженной на ускорение», – рассказал преподаватель.

Помимо базовых школьных знаний важно здоровье. Все пилоты регулярно проходят врачебно-лётную экспертную комиссию, где проверяют в том числе и психологическое состояние.

«Для пилота вертолетов важно хорошее здоровье, психологическая устойчивость и моторика. Хорошо, если человек занимается игровыми видами спорта: футболом, волейболом, хоккеем, катается на велосипеде или плавает. Хуже, если человек зажат спортом. Например, зажимает человека тяжелая атлетика. Не приветствуется бокс, потому что там возможна потеря сознания. Если врач узнает, что человек терял когда-то сознание, он никогда не допустит этого человека к полетам», – добавил собеседник.

Кто может выучиться на пилота вертолета?

Ограничений по возрасту и полу на пилотских курсах нет. Единственное требование к ученикам – среднее специальное или высшее образование.

«Девушки у нас достаточно часто приходят на обучение. И в отличие от остальных вузов у нас процент внушительный – не менее 30 процентов – это девушки. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством мы работаем в формате дополнительного профессионального образования. Соответственно, желающие пройти у нас обучение, должны иметь среднее специальное или высшее образование. От этого зависит нижняя граница возраста – в среднем это получается от 20 лет. Верхней планки у нас не существует, у нас и 70-летние курсанты были», - рассказал Денис Шанькин.
Фото: Радио 1

Действующие пилоты также могут прийти на обучение и пройти переквалификацию. Дело в том, что в летном удостоверении указывается только тот вертолет, на котором учился курсант.

«Если к нам приходит пилот и проходит обучение на вертолете Robinson 44, то в его удостоверении уедет указан вертолет Robinson 44. Если он хочет освоить новый тип вертолета, например, Eurocopter 130, он у нас также можете пройти переподготовку, которая занимает всего месяц», - добавил представитель учебного центра, отметив, что в Истре обучают пилотов вертолетов Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter EC130, Bell 407, Agusta A119 Koala и AS 350.

В Истру за удостоверением пилота приезжают и иностранцы. Недавно на обучение прилетел Елисей, которые больше десяти лет живет в Монголии. Он рассказал, что выбирал между подмосковным и канадским центром. В результате отправился в Россию из-за короткого срока обучения.

Зачем учиться на пилота вертолетов?

Цели у всех курсантов разные. Для одних — это давняя мечта, а для других – способ борьбы с заболеваниями.

«Один возрастной курсант рассказал, что он пришел на обучение по совету психиатра, потому что это лучший способ борьбы с Альцгеймером. Когда ты осваиваешь такой необычный навык, нейронные связи начинают работать по-другому. Когда мой инструктор объясняет, как управлять вертолетом, он предлагает представить, что вы сидите на намыленном арбузе и пытаетесь шваброй сохранить равновесие. В управлении вертолетом задействованы обе руки и обе ноги. И это настолько несвойственно человеку, что понять это очень сложно», - поделился директор авиационно-учебного центра.
Некоторые из выпускников становятся добровольными спасателями, осуществляя поиск потерявшихся людей на собственных вертолетах. Один из прошедших обучение пилотов несколько лет назад объединил это общественное движение в поисково-спасательный отряд «Ангел».

Для кого-то вертолет – это способ сократить время в дороге или увидеть места, недоступные для самолетов.

«Один из наших курсантов живет не в Москве, а там, где с полетами проще. Он рассказывает, что машину использует реже, чем вертолет. Друг у него живёт на другой стороне озера, и на машине к нему ехать два часа, а на вертолете он долетает всего за десять минут», - рассказал Денис Шанькин.
В 2013 году группа пилотов также совершила первое в России кругосветное путешествие на вертолетах. Два экипажа на вертолетах Robinson стартовали в подмосковной Истре и преодолели путь в 40 тысяч километров. Их маршрут проходил через все климатические зоны. Пилоты увидели красоты европейских стран, Гренландии, Америки и северной Африки.

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#истра
#обучение
#лётчик
#подмосковье
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В Дмитрове провели бизнес-урок для школьников
09 февраля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Урок предпринимательства, посвящённый основам маркетинга, провели для учеников Дмитровской школы, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Московской области.

«Спикером на занятии стал директор маркетингового агентства Илья Шатаев. Он рассказал об особенностях работы агентства, самых интересных реализованных проектах и специфике работы в сфере маркетинга в настоящее время», — отмечается в сообщении.

На занятии школьники разработали собственные бизнес-планы. А замглавы Дмитровского округа Светлана Тарасова рассказала ребятам о мерах государственной поддержки и льготах, на которые могут рассчитывать молодые предприниматели.

Урок прошёл в рамках областного проекта «Предпринимательские классы», который реализуется по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнёва.

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#дмитров
#школьники
#уроки
#бизнес
#предприниматели
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Андрей воробьёв встретился в с главой Раменского в рамках рабочей встречи
09 февраля 2024, 11:43

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи были подняты вопросы о развитие муниципалитета, а также реализацию губернаторских и президентских программ.

«Раменский городской округ очень значим для Подмосковья. У него большая территория с многочисленными предприятиями. Есть вопросы, связанные с образованием, благоустройством – все то, что волнует наших жителей. В этом году Раменский и еще ряд округов обратили на себя внимание перебоями с электроснабжением. Это связано с большим количеством людей, проживающих в СНТ и коттеджных поселках. Ранее на встрече с министром энергетики РФ мы обсудили строительство двух питающих центров в вашем округе в партнерстве с компанией «Россети Московский регион», — поделился губернатор.

Стоит отметить, что для решения проблемы с перегрузкой сетей до 2026 в округе постоят ​три высоковольтные подстанции.

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#губернатор
#снт
#раменский россети
#россети развитие
#андрей воробьёв
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Срыв ротации ВСУ и прорыв обороны в Новомихайловке : последние новости СВО
Главное о СВО за сутки
09 февраля 2024, 11:27

Фото: РИА НОВОСТИ

Сводка событий СВО за сутки

ВС РФ провели 22 успешные атаки на Марьинском направлении, ВСУ предприняли неудачную попытку ротации в районе Крынок. О том, на каком участке ВС РФ завладели 20% территории, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление

Российские войска зашли в Авдеевку и активно атакуют позиции ВСУ между Коксохимическим заводом и карьером, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Портал приводит слова бойца группировки войск «Таврия», который подтвердил информацию о продвижении.

«Я могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки», - рассказал военный.

Марьинское направление

ВС РФ провели 22 атаки в районах Георгиевки и Красногоровки. Российские войска наносят удары с помощью артиллерии, ВСУ преимущественно используют беспилотники.

Также улучшены позиции на пути от Марьинки до Победы, удалось подвинуться на 1 км.

Купянское направление

ВС РФ завладели 20% населенного пункта Синьковка. Также зафиксировано продвижение российских бойцов в сторону Петропавловки, удалось занять окраины Кисловки. Войска двигаются на север от Табаевки.

Херсонское направление

Военный волонтер, политолог, автор канала « ЖИВОВ Z» Алексей Живов сообщил о неудачной попытке ВСУ произвести ротацию в районе Крынок.

«Последняя ротация на Крынках у противника прошла совсем плохо. Высадились, ушли обратно. Кто смог. С каждым днем противнику все сложнее проводить ротацию и цепляться за «плацдарм». Да и лодки скоро закончатся совсем», - заявил обозреватель.

Угледарское направление

В районе Новомихайловки ВС РФ перешли к штурму позиций противника: российским военным удалось проломить первые линии обороны ВСУ, взяв под контроль восточную часть села и лесные посадки около него.
#волонтёр
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#политолог
#сво
#всу
#вс рф
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В подмосковном заповеднике «Звенигородское городище» усилят защиту природы
09 февраля 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Памятник природы «Звенигородское городище», расположенный на территории Одинцовского городского округа, будет реорганизован, изменения коснутся режима защиты экологии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Устаревший режим охраны не запрещает устройство туристских стоянок на территории «Звенигородского городища». Нет также запрета на разведку и добычу полезных ископаемых. Все это негативно отражается на состоянии памятника природы и ставит под угрозу сохранность ценных природных комплексов и объектов территории. Поэтому был разработан проект о реорганизации этой природной территории», — сообщил глава министерства Тихон Фирсов.

Новое положение о заказнике призвано защитить природные ценности «Звенигородского городища»: уникальную форму рельефа, старые сосновые леса, места произрастания таких редких цветов, как колокольчик персиколистный, фиалка душистая и ландыш майский.

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#экология
#природа
#звенигород
#одинцовский городской округ
#тихон фирсов
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Представитель областного бизнес-омбудсмена проведёт приём в Волоколамске
09 февраля 2024, 10:37

Фото: пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Предпринимателей приглашают на приём-консультацию, которую проведёт в Волоколамске руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по округам Лотошино, Шаховская и Волоколамск Наталья Караськова. Мероприятие назначено на вторник, 13 февраля, сообщает пресс-служба аппарата подмосковного бизнес-омбудсмена.
«На приёме будут рассматриваться вопросы, связанные с открытием бизнеса, мерами поддержки, а также рассматриваться претензии к должностным лицам из-за неправомерных решений или бездействия», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы попасть на приём, нужно предварительно записаться по телефону: 7 (929) 625-31-52. Приём будет проводиться с 11:00 до 12:00 по адресу: город Волоколамск, улица Революционная, дом №7/2.

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#бизнес-омбудсмен
#предприниматели
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Из-за мощного снегопада подмосковные энергетики работали в усиленном режиме
09 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики обеспечили стабильное электроснабжение в Подмосковье в условиях мощного снежного циклона. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
7 февраля на Подмосковье обрушился снежный циклон «Ольга», из-за которого на территории региона бушевала сильнейшая метель и ветер с порывами до 15-17 м/с.

«В непогоду специалисты «Россети Московский регион» смогли обеспечить устойчивое функционирование электросетевого комплекса на всей территории Подмосковья. С этой целью проводился непрерывный контроль работы оборудования подстанций и линий электропередачи. Также вовремя была проверена работа средств связи, телемеханики и телеизмерений. Подготовлен автотранспорт к работе в условиях интенсивного снегопада и низкой видимости на дорогах», — отметили в министерстве.

Кроме этого, на дежурстве находились 303 бригад в составе 1198 человек и 363 единиц спецтехники, которые готовы были в любой момент к проведению возможных аварийно-восстановительных работ.

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