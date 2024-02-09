Подмосковных школьников приглашают принять участие в олимпиаде по защите информации

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«Участникам олимпиады нужно будет исследовать информационные системы и извлечь из них недостаточно защищённые данные. Задания будут разбиты по категориям, связанным с разными причинами уязвимости информационных систем», — говорится в сообщении.Олимпиада будет проводиться онлайн в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля. На первом этапе в соревновании будут участвовать команды из пяти человек. Победители пройдут в финальный этап, где будут соревноваться индивидуально. Финал назначен на 30 марта.
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