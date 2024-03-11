Школы Красногорска присоединились к акции «Неделя добрых дел»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Ученики школ городского округа Красногорск стали участниками общеобластной акции «Неделя добрых дел», в рамках акции ученики школы №1 посетили Молодёжный центр и научились плести маскировочные сети для бойцов СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Маскировочная сеть — это одна из самых важных вещей на передовой. Она используется для маскировки бойцов, военной техники и инженерных сооружений. Сеть делается из специальных материалов, благодаря чему скрытое под ней не видно через тепловизор», — отмечается в сообщении.В течение всей «Недели добрых дел», школьники будут не только плести маскировочные сети, но и писать письма поддержки для бойцов СВО, украшать глазурью пряники и имбирное печенье, а также печь блины. Акция проводится с 11 по 15 марта.
Читайте также:
Подмосковные школьники пишут письма поддержки бойцам СВО
В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»
Международная акция «Быть здоровым – это модно» прошла в Красногорске
Лев Каштанов