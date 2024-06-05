Подмосковные школьники провели «Каникулы со Знанием» на ВДНХ

В период с 12 июня по 5 октября пройдёт прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.