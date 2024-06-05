Подмосковные школьники провели «Каникулы со Знанием» на ВДНХ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Российское общество «Знание» подготовило специально для школьников из Москвы, Подмосковья и Саратовской области активную образовательную и культурную программу.
Стоит отметить, что программу убудут менять вторник и четверг: школьники будут посещать лекции на абсолютно разные темы.
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«Ребята побывали на занятии по актёрскому мастерству от преподавателя Университета «Синергия», актера МХАТ имени М.Горького и художественного руководителя детской театральной студии «Синяя птица» Юрия Коновалова и актеров МХАТ им. М.Горького. После этого школьники отправились на мастер-классы и некоторые из них посетили литературную гостиную. Перед ребятами выступили артисты творческого объединения «Вахтанговский практикум», — рассказали в министерстве.
Стоит отметить, что программу убудут менять вторник и четверг: школьники будут посещать лекции на абсолютно разные темы.
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Мира Полтева