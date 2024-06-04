Жители Подмосковья могут поучаствовать в образовательной эстафете «Мои финансы»

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Жители Подмосковья могут присоединиться к образовательной эстафете «Мои финансы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» направлена на повышение финансовой грамотности всех возрастов.
Следующий трек программы на тему «Первые деньги — как управлять» пройдет с 1 июля по 30 сентября.
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«Первый этап эстафеты «Семейный бюджет: как не ссориться из-за денег?» завершится 30 июня. Основная тема этого этапа — грамотное управление семейным бюджетом. Участники мероприятия узнают, как вести бюджет семьи, ставить совместные цели и избегать конфликтов из-за финансовых вопросов. В рамках эстафеты можно пройти тест и проверить свои знания по управлению семейным бюджетом. За правильные ответы участники получат именной сертификат», — поделились в министерстве.
Следующий трек программы на тему «Первые деньги — как управлять» пройдет с 1 июля по 30 сентября.
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Мира Полтева