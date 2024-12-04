Подмосковные школьники собрали за месяц более 600 кг пластиковых крышек

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«Больше всего пластиковых крышечек собрали в школе №52 округа Люберцы: участники акции смогли заполнить ценным вторсырьём более 450 бутылок и свыше 20 пакетов. Эта школа всегда демонстрирует большую активность и ставит рекорды акции», — говорится в сообщении.Все средства, полученные за собранный пластик, передаются благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования: тренажёров для инвалидов, кресел-колясок, вертикализаторов и пр.
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