В Подмосковье стартует приемная кампания проекта «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В «Подмосковье» стартует Всероссийская приемная кампания проекта «Профессионалитет». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Приемная кампания пройдет 20 июня в солнечногорском колледже.
«В рамках мероприятия будет осуществляться набор студентов по направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Среди них поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике. Программа «Профессионалитет» является новым этапом развития системы среднего профессионального образования», — поделились в пресс-службе.
Более подробную информацию и полный список специальностей можно найти на сайте колледжа в разделе для абитуриентов.
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