Подмосковные школьники стали призерами конкурса «Гимн России понятными словами»

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Учащиеся Московской области стали победителями VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом сообщила пресс-служба АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи».
14 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса, в рамках которого участники выбирали из текста гимна России слова, в значении которых они были не уверены и создавали работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.
По итогам конкурса победителями стали Вера Рыннова, Маргарита Левонцевич и Эвелина Коткова из
МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1». Также Московская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству отправленных заявок.
Девочки стали бронзовыми призерами в номинации «Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России».
Стоит отметить, что всего на конкурс от Московской области было подано около 111 творческих и креативных заявок от участников разного возраста.
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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
По итогам конкурса победителями стали Вера Рыннова, Маргарита Левонцевич и Эвелина Коткова из
Девочки стали бронзовыми призерами в номинации «Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России».
«Наш авторский коллектив во второй раз принимает участие в конкурсе. Сейчас мы выбрали слово для разъяснения «предки». Это слово звучит в гимне России и часто встречается в разговорной речи молодёжи. Нам стало интересно, что оно означает, и как появилось в русском языке», - поделились победительницы.
Стоит отметить, что всего на конкурс от Московской области было подано около 111 творческих и креативных заявок от участников разного возраста.
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Мира Полтева