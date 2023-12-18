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Подмосковные школьники стали призерами конкурса «Гимн России понятными словами»

18 декабря 2023, 12:39
Фото: istockphoto / Ritthichai

Фото: istockphoto / Ritthichai

Учащиеся Московской области стали победителями VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом сообщила пресс-служба АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи».
14 декабря прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса, в рамках которого участники выбирали из текста гимна России слова, в значении которых они были не уверены и создавали работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны.

По итогам конкурса победителями стали Вера Рыннова, Маргарита Левонцевич и Эвелина Коткова из

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1». Также Московская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству отправленных заявок.

Девочки стали бронзовыми призерами в номинации «Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России».

«Наш авторский коллектив во второй раз принимает участие в конкурсе. Сейчас мы выбрали слово для разъяснения «предки». Это слово звучит в гимне России и часто встречается в разговорной речи молодёжи. Нам стало интересно, что оно означает, и как появилось в русском языке», - поделились победительницы.

Стоит отметить, что всего на конкурс от Московской области было подано около 111 творческих и креативных заявок от участников разного возраста.

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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
#московская область
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#церемония
#россия
#патриотизм
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Мосгорсуд смягчил приговор основателю ГК «Сумма» по делу о хищениях 11 млрд рублей
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд руб
18 декабря 2023, 13:30

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Московский городской суд на полгода сократил срок лишения свободы совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. Об этом стало известно ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции в отношении Магомедова Зиявудина изменить», — заявила судья.
Уточняется, что тюремный срок  уменьшили до 18,5 лет. Бывшему сенатору Магомеду Магомедову, брату фигуранта, приговор смягчили аналогично на полгода — до 17,5 лет. Смягчили приговор по причине истечения срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.

В декабре прошлого года владельцев группы «Сумма» признали виновными в создании ОПГ и особо крупных растратах и мошенничестве с целью кражи денег в рамках реализации государственных проектов.

Ранее сообщалось, что бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина приговорили к 6 годам тюремного заключения за стрельбу в полицейских. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#приговор
#кражи
#мошенничество
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В депздраве объяснили причину скопления скорых у больниц в Москве
Депздрав Москвы: ситуация со скоплением скорых у больниц штатная
18 декабря 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве не наблюдается роста госпитализаций, а заболеваемость COVID-19 и ОРВИ соответствует эпидемиологическому сезону. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения по городу Москве.
Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на которых видно скопление машин скорой помощи у инфекционных больниц №1 и №2. Отмечалось, что большинству прибывших пациентов поставили диагноз пневмония.

В департаменте заявили, что такая ситуация с множеством карет скорой помощи является штатной. 

В ведомстве подчеркнули, что приём пациентов происходит в боксах, которых, например, в ИКБ №1 – 12. Пока производится оформление пациента, к боксу может подъехать следующая машина скорой помощи, поэтому скопление сразу до 24 автомобилей является нормой. 

Также уточняется, что запечатлённые на видео ситуации в больницах были решены в течение получаса. 

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#скорая помощь
#пневмония
#больницы
#пациенты
#пробки
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В Московской области завершен капремонт семи мостовых сооружений
18 декабря 2023, 13:08

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы на семи мостах Московской области завершены дорожными службами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В семи округах капремонт мостов завершён: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах <…>», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме этого, мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве и путепровод в Егорьевске были полностью демонтированы и возведены заново.

Стоит отметить, что до конца 2023 года будет завершен первый этап капремонта путепровода через ж/д пути в Воскресенске и на мосту через р. Черноголовку в Ногинске.

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#подмосковье
#дороги
#алексей гержик
#капремонт
#путепровод
#министр
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В Петербурге планируют запустить первое в России производство пожарных дронов
18 декабря 2023, 12:58

Фото: istockphoto/Naypong

В начале января 2024 года АО «Корпорация "Инфинтех"» откроет в Санкт-Петербурге научно-производственную площадку по разработке и сборке БПЛА гражданского назначения. Дроны будут использоваться для агропромышленного сектора, доставки грузов, мониторинга, а также для пожароразведки и пожаротушения.
Как отметил GR-директор компании Никита Донцов, в настоящее время строится довольно много высотных зданий, таких, например, как «Москва-сити». Немало их и в Петербурге, передает «Коммерсант». Такие архитектурные конструкции имеют ограниченные возможности тушения пожара в случае его возникновения на верхних этажах. Выше 12-г этажа не достаёт ни одна пожарная стрела. Противопожарный дрон же сможет подлететь, сбросить огнетушитель и потушить пожар.

На базе технопарка также разработан беспилотник для тушения пожара, который укомплектован одной огнетушащей бомбой на водной основе. Также будет выпускаться БПЛА, оснащённый камерой с 30-кратным оптическим зумом, тепловизором, наземной станцией программного обеспечения для отображения и управления съёмкой.

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#санкт-петербург
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Тёплая и слякотная: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе
Синоптик Шувалов спрогнозировал гололедицу в Москве из-за нестабильной погоды
18 декабря 2023, 12:48

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Москву пришла первая с начала зимы оттепель. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогнатического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление будет наблюдаться в столичном регионе на протяжении недели. Столбики термометров как днём, так и ночью будут находить на уровне плюсовых отметок.
«Ничего особенного на этой неделе нас не ждёт кроме положительной температуры в дневные и даже большую часть в ночные часы. От 1 до 3 градусов будет всю неделю. Также могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — отметил специалист.
Синоптик также предупредил об образовании гололедицы на дорогах и призвал быть осторожными при поездках на машине.

Шувалов подчеркнул, что минусовые температуры и снег обязательно вернутся в Москву чуть позже.

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#прогноз
#тепло
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Предприятия российского ВПК получат первую партию роботов-грузчиков
18 декабря 2023, 12:37

Фото: istockphoto/PJ66431470

Российские оборонные предприятия получат в своё распоряжение первую партию универсальных отечественных роботов-грузчиков. Как предполагается, это поможет решить часть кадровых проблем.
Как соjбщает телеграм-канал Mash, преимуществом станет то, что роботы будут трудиться в самых вредных и сложных местах, без выходных и перекуров, а также жалоб на тяжёлые условия труда и неподходящую температуру. Грузоподъёмность новых работников невелика — всего семь килограммов. Размах рук — 95 сантиметров. Внутри отечественное программное обеспечение и механика, но моторы пока китайские.

Для начала роботы будут использоваться в тестовом режиме, под присмотром специалистов, чтобы доводить, шлифовать, решать вопросы с совершенствованием и модернизацией. К серийному производству планируется приступить летом 2024 года при объёме выпуска 30-50 штук в месяц. В планах производителя выпуск ещё двух моделей с большей грузоподъёмностью — 10 и 20 килограммов. Роботы-грузчики будут заменять человека там, где некомфортно, слишком жарко или, например, опасно из-за химии.

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#производство
#человек
#предприятие
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МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
18 декабря 2023, 12:33

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

МЧС России завершает эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что согласно решению президента РФ Владимира Путина, оперативная группа МЧС завершает эвакуацию россиян и выводится с территории Египта. 

Напомним, что россияне и члены их семей эвакуировались из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Сотрудники МЧС встречали заложников, располагали их в пунктах временного пребывания, помогали в восстановлении документов, оказывали медицинскую и психологическую помощь, обеспечивали продовольствием и медикаментами. После этого россиян переправляли в Москву спецбортом МЧС. 

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#мчс
#россияне
#эвакуация
#сектор газа
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Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку «Россия»
Мишустин и премьер-министры стран СНГ посетили выставку «Россия» на ВДНХ
18 декабря 2023, 12:17

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», проходящую на ВДНХ в Москве. Об этом информирует ТАСС.

В первую очередь руководители правительств посетили экспозицию об истории регионов и их достижениях. Затем они перешли к просмотру макеты Челябинской области, вдохновленные слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Слоган характеризует регион как место, где любой человек найдет что-то для себя. Данный макет позволяет оценить промышленный потенциал и развитие сельского хозяйства, осмотреть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про успехи в спорте, культуре и науке.

Затем Мишустин с коллегами осмотрели стенд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В его основу взята концепция «Петербургского кинотеатра». Серверная столица рассказала о характере города, ключевых исторических событиях и научном потенциале.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что с начала года производство военной техники в РФ выросло в разы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Воробьёв прибыл в Минск с рабочим визитом и возложил цветы к монументу Победы
18 декабря 2023, 12:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв почтил в Минске память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В столицу Белоруссии он приехал с рабочим визитом.
«Величественная 40-метровая стела – символ Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент был установлен на одноимённой площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. 
Четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами. Обелиск увенчан изображением ордена «Победа» из бронзы и смальты.
 
К монументу ведут цепочки небольших гранитных блоков с изображениями наград и надписями-посвящениями городам-героям. В 1961 году на площади зажгли Вечный огонь.

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