Подмосковный омбудсмен Фаевская наградила победителей конкурса СМИ

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с лауреатами XVII конкурса подмосковных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Информирование – то, что позволяет нам выстраивать взаимопонимание с людьми. И без вас, журналистов, было бы гораздо сложнее. Результаты конкурса – приятная часть вашей деятельности. Но не это главное. Я хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный труд в рамках правового просвещения. Благодаря вашим материалам всё больше жителей узнают из разных источников новую и полезную информацию», – отметила Фаевская.Она добавила, что у каждого журналиста – свой подход к подаче информации, так как все люди разные. Кому-то удобно читать соцсети, кто-то любит смотреть телевизор, а некоторые предпочитают только бумажные версии газет. Важно то, что представители прессы ведут большую работу в сфере правового просвещения.
В номинации «Правовое просвещение» дипломом I степени наградили корреспондента телеканала «360» Елену Кононову. В номинации «Профессия правозащитник» дипломы I степени получили Мария Евсюкова и редакция РИАМО.
Во время встречи журналисты задали Фаевской интересующие их вопросы и наметили дальнейший формат сотрудничества.
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