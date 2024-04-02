Школьники из Подмосковья стали призёрами олимпиады по немецкому языку

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Восемь ребят из Московской области вошли в число призёров Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Дипломы получили восемь учащихся из следующих городских округов: Дмитровский, Реутов, Раменский, Королёв, Коломна, Мытищи, Истра и Подольск», — отмечается в сообщении.Всем подмосковным участникам заключительного этапа будут вручены денежные призы. Выплата победителям составляет полмиллиона рублей, призёры получают по 300 тысяч рублей, остальные участники — по 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку стали три представителя Московской области из Истры Чехова и Одинцовского округа.
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