В Подмосковье до конца года отремонтируют 77 объектов образования

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77 объектов образования, включая школы, детсады и колледжи, капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году, об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В 2024 году планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детсадов, 11 колледжей. Кроме этого, в этом году в программу включено четыре объекта дополнительного образования», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.Спикер Мособлдумы отметил, что в регионе реализуется масштабная программа по обновлению образовательных учреждений, в рамка этой программы до 2026 года в Московской области должно быть капитально отремонтировано 393 объекта. Он добавил, что в минувшем году работы были проведены в шести колледжах, 23 детсадах и 63 школах.
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