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Подмосковные школьники выиграли международные соревнований по робототехнике

15 августа 2024, 21:46
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Подмосковные школьники стали победителями международных соревнований по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, которые прошли в Бразилии. Россию представляли ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех Технопарка Физтех-лицея, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.


«В рамках школьной лиги Humanoid Junior ученик Даниел Бабаев с роботом ROBOKIT A занял первое место, а Никита Комков с роботом ROBOKIT B – второе. Поздравляем ребят с заслуженной победой! Благодарим педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова», – отметили в ведомстве.
Соревнования включали такие дисциплины, как баскетбол, тройной прыжок, спринт, пенальти с препятствием и марафон. В них приняли участие команды Канады, Китая, Тайваня и России.

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#московская область
#минобразования
Воробьёв выразил соболезнования родным легендарной лётчицы Галины Брок-Бельцовой
15 августа 2024, 20:51

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким прославленной лётчицы Галины Павловны Брок-Бельцовой. Штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, последняя из «дневных фурий» скончалась сегодня на 100-м году жизни.
«Галина Павловна была невероятной женщиной, примером настоящей верности долгу и преданности Родине. До последних дней оставалась в строю, неся людям правду о Великой Отечественной войне. Просвещала и воспитывала подрастающее поколение, помогала нашим героям – участникам СВО и их семьям. Мы будем помнить её такой, какой она всегда была – умной и отважной, энергичной и обаятельной», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков была жительницей городского округа Щёлково.

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#московская область
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В Подмосковье решили создать Клуб молодых предпринимателей
15 августа 2024, 20:38

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Доме правительства Московской области прошла встреча с молодыми предпринимателями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«В регионе существует мощное сообщество молодых предпринимателей. На встрече обсудили создание в регионе Клуба молодых предпринимателей при поддержке министерства, чтобы ребята могли обмениваться опытом, советоваться и вместе что-то создавать на благо Подмосковья», – говорится в сообщении.
В обсуждении участвовали представитель Росмолбизнеса в Московской области Егор Томин, его коллега из московского отделения Кирилл Казаков, общественный деятель, депутат и предприниматель Михаил Лисов, директор сети школ робототехники Дмитрий Мартынов, психолог и бизнесмен Николай Разыграев.

Также на встречу пришёл подполковник Владимир Горох – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев». Его наставником на время учёбы стал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас Владимир проходит стажировку в министерстве, узнаёт, как устроена в регионе работа в сфере молодёжной политики.
«Важно находиться на постоянной связи, делиться новостями, наработками. Уверен, что создание нового сообщества даст толчок молодым предпринимателям для развития, поддержит их начинания», – отметил Горох.
Участники договорились встречаться регулярно и запланировали мероприятия до конца года.

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Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных
Врач Тен: Человек может заразить питомца глистами
15 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила о том, что домашние питомцы могут заразиться от человека глистами.
«Самым распространённым заболеванием у домашних животных, в том числе кошек, является глистная инвазия — паразиты. Они передаются фекально-оральным путем. Хозяева забывают, что они могут принести на обуви с улицы зиготы глистов, гельминтов, а они повсюду. Их носителями являются уличные животные, которые испражняются на улице», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Она рекомендовала обрабатывать питомцев глистогонными средствами.

Ранее профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявлял, что мейн-куны, в отличие от других пород кошек, не имеют злокачественные группы крови.

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Психолог Дугенцова раскрыла, как грамотно подготовить ребёнка к учебному году
Психолог Дугенцова: Надо социализировать детей перед школой
15 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/vlad_karavaev

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.
«Когда ребёнок целое лето был с бабушкой и дедушкой, не общался с детьми, то с середины августа надо это исправлять и выводить его на контакт со сверстниками. Ещё попробуйте начать готовить дома приблизительно то, что ваш ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона», — добавила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.

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Около 200 человек примут участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности»
15 августа 2024, 19:25

Фото: iStock / kasto80

В Нижегородской области с 19 по 22 октября пройдёт Всероссийский семинар «Без срока давности». Цель его проведения – вовлечение молодёжного сообщества в одноимённый федеральный проект, сообщили в пресс-службе организаторов.
Семинар направлен на популяризацию и внедрение методик реализации федерального проекта «Без срока давности» среди молодёжной аудитории с учетом профессиональной ориентации.
«Участниками семинара станут около 200 человек, обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях, которые реализуют образовательные программы профессионального образования и заинтересованы в продвижении федерального проекта «Без срока давности». В их числе – представители патриотических общественных объединений, молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодёжной политики, представители учреждений культуры, задействованные в проекте», – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на семинар можно будет с 9 августа по 16 сентября в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Подробную информации о семинаре и условиях участия можно найти на сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».

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#молодёжь
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#история
#нижний новгород
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Артамонов: жители Липецкой области получат единовременную выплату в 50 тыс. руб.
15 августа 2024, 19:04

Фото: istockphoto/blinow61

Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат жители Липецкой области, чьи дома пострадали при атаке дронов со стороны боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ. Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — сказано в сообщении.

Выплаты граждане смогут оформить в МФЦ. Отмечено, что будут учитываться случаи повреждений с начала июля текущего года. Помощь получат все, кто постоянно или временно прописан в пострадавшем домовладении. Среди перечня объектов также указаны теплицы, навесы, сараи, бани и гаражи.

Дроны боевиков ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 9 августа.

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Россиянам предрекли рост доходов
Специалист Асадчая заявила о скором росте доходов россиян
15 августа 2024, 18:50

Фото: iStock/Vershinin

Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявила, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.
«Увеличение доходов россиян отстаёт от роста инфляции на 10-15%, и опережает её, когда инфляция практически останавливается или переходит в состояние дефляции. На фоне растущего дефицита кадров многие предприятия рассматривают рост зарплаты как один из способов привлечения кандидатов», — пояснила в беседе с Газета.ру Асадчая.

По её словам, в этом году примерно 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% уже это сделали.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.

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Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
Средняя цена квартиры в Москве упала на 2,8%
15 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/Mr_Twister

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб.
Он добавил, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

«На фоне снижения покупательской активности многие компании объявили значительные скидки в своих проектах комфорт и бизнес-класса. По сегментам доступные лоты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 12 790 лотов, к бизнес-классу — 3 632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких лотов, в премиальном и элитном сегментах такое предложение отсутствует», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.

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Адвокат Жорин предположил, что Долина не вернет отданные мошенникам деньги
15 августа 2024, 18:25

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат Сергей Жорин считает, что певица Лариса Долина вряд ли вернет отданные ею мошенникам деньги. Об этом информирует Woman.ru.
По словам адвоката, недвижимость уже оформлена на другого владельца, а сделка полностью состоялась. Жорин отметил, что теперь новые владельцы могут спокойно заехать в новое жилье.

Адвокат добавил, что покупатели останутся собственниками квартиры Долиной, если их признают добросовестными. И тогда отданные артисткой деньги должны будут вернуть те, кто их получил, то есть злоумышленники.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.

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