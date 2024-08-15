Подмосковные школьники выиграли международные соревнований по робототехнике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковные школьники стали победителями международных соревнований по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, которые прошли в Бразилии. Россию представляли ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех Технопарка Физтех-лицея, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В рамках школьной лиги Humanoid Junior ученик Даниел Бабаев с роботом ROBOKIT A занял первое место, а Никита Комков с роботом ROBOKIT B – второе. Поздравляем ребят с заслуженной победой! Благодарим педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова», – отметили в ведомстве.Соревнования включали такие дисциплины, как баскетбол, тройной прыжок, спринт, пенальти с препятствием и марафон. В них приняли участие команды Канады, Китая, Тайваня и России.
Читайте также:
Первые 265 белорусских школьников посетили Подмосковье по обмену
Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы
Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Лора Луганская