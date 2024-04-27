Школьники всех подмосковных городских округов приняли участие в «Дне добрых дел»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во всех городских округах Подмосковья прошёл «День добрых дел». Сделать для школьников выходным последний день длинной рабочей недели перед майскими праздниками и провести его с пользой предложил губернатор Андрей Воробьёв. Так родилось продолжение региональной гуманитарной акции «Доброе дело».
27 апреля ученики пришли в подмосковные школы делать добрые дела. Ребята и их родители убирали мусор у школ и в парках, приводили в порядок мемориалы и воинские захоронения, мастерили скворечники и скамейки, высаживали деревья и делали множество других полезных дел.
Так, учащиеся лицея №1 из Солнечногорска навестили пенсионеров, помогли им по дому, принесли подарки. А ребята из лицея №7 высадили деревья рядом со своим учебным заведением, вырезали из бумаги шаблоны для акции «Окна Победы», участвовали в эко-уроках и весёлых стартах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Занятия на тему экологии прошли в местной школе №2. А ученики СОШ №5 с углублённым изучением отдельных предметов вместе с родителями и педагогами собрали и отвезли корм в приют для бездомных животных в Клину.
Школьники и учителя Сергиево-Посадской СОШ №14 с сотрудниками драмтеатра участвовали в озеленении парка.
В Видновском художественно-техническом лицее плели корзины, которые подарят людям с ограниченными физическими возможностями. А для ребят Мисайловской школы провели экскурсию по предприятию ПКБК B&B – одному из ведущих в России производителей бытовой химии и нетканой продукции.
Дети же из СОШ №7 и Видновской гимназии посетили пожарную часть. Познакомились с работой огнеборцев и ученики СОШ №18 Серпухова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дети из Демиховского лицея и средней школы №20 им. Н.З. Бирюкова Орехово-Зуевского городского округа совершили экскурсию на машиностроительный завод, увидели, как создаются поезда. Также в Орехово-Зуеве дети с родителями и педагогами заложили липовую аллею у Морозовской школы на ул. Красина. Всего посадили 100 саженцев.
А ученики Шаховской гимназии познакомились с работой фермерского хозяйства, побывав на Семейной эко-ферме «Ройгас». Ребята посадили там деревья, осмотрели производство сыров.
В Химках школьники высадили в парке «Два берега» саженцы липы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ученики 5-9 классов приняли участие в субботнике в парке «Берёзовая роща». В школе работала «Добрая ярмарка» сладостей и сувениров, сделанных руками школьников и их родителей. Вырученные деньги пошли на покупку необходимого на передовой снаряжения. Там же здесь был организован сбор книг и канцтоваров для школьников Донбасса, медикаментов, продуктов, одежды и перевязочных средств для участников СВО, кормов для приюта животных. Кроме того, школьники встретились за чашкой чая с ветеранами труда. А в «Доме доброты» дети устроили концерт для пожилых людей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В гимназии №44 в Люберцах организовали выставку стрелкового оружия, образцов военной техники, мастер-классы по флористике «Цветочное украшение», «Подружка для книг», «Тропикана» и «Веселые шашки». Школьники высадили на своей территории саженцы молодых елей.
Во всех школах проходил конкурс на лучшее фото или видео с акции. Участники загружают их с хэштэгом #ДеньдобрыхделПодмосковье. Лучшие шесть работ получат от «Волонтёров Подмосковья» призы - рюкзак, поясную сумку, значок, термокружку, портативную зарядку, кепку или шопер в фирменном стиле. А всем ученикам школы-победительницы достанется мороженое от «Чистой линии».
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Так, учащиеся лицея №1 из Солнечногорска навестили пенсионеров, помогли им по дому, принесли подарки. А ребята из лицея №7 высадили деревья рядом со своим учебным заведением, вырезали из бумаги шаблоны для акции «Окна Победы», участвовали в эко-уроках и весёлых стартах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Занятия на тему экологии прошли в местной школе №2. А ученики СОШ №5 с углублённым изучением отдельных предметов вместе с родителями и педагогами собрали и отвезли корм в приют для бездомных животных в Клину.
Школьники и учителя Сергиево-Посадской СОШ №14 с сотрудниками драмтеатра участвовали в озеленении парка.
«Сегодня проходит новая акция «День добрых дел», и мы решили навести порядок на территории местного театра и парка. Наш театр – излюбленное место жителей района, поэтому сегодня мы пришли с детьми сажать деревья, убирать территорию и общаться», – поделилась учительница школы №14 Ольга Голубцова.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Видновском художественно-техническом лицее плели корзины, которые подарят людям с ограниченными физическими возможностями. А для ребят Мисайловской школы провели экскурсию по предприятию ПКБК B&B – одному из ведущих в России производителей бытовой химии и нетканой продукции.
Дети же из СОШ №7 и Видновской гимназии посетили пожарную часть. Познакомились с работой огнеборцев и ученики СОШ №18 Серпухова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дети из Демиховского лицея и средней школы №20 им. Н.З. Бирюкова Орехово-Зуевского городского округа совершили экскурсию на машиностроительный завод, увидели, как создаются поезда. Также в Орехово-Зуеве дети с родителями и педагогами заложили липовую аллею у Морозовской школы на ул. Красина. Всего посадили 100 саженцев.
А ученики Шаховской гимназии познакомились с работой фермерского хозяйства, побывав на Семейной эко-ферме «Ройгас». Ребята посадили там деревья, осмотрели производство сыров.
В Химках школьники высадили в парке «Два берега» саженцы липы.
«Часто сажаю деревья на даче у бабушки, поэтому у меня есть опыт. Считаю, что такие акции, как «День добрых дел», очень важны. Это сближает, можно внести свой вклад в развитие города, который я очень люблю», – сказал ученик гимназии №9 Илья Сосновский.Ученики Дмитровской школы №8 посадили на Аллее Космонавтов деревья, к каждому из которых установили табличку с QR-кодом. Наведя на него смартофон, можно узнать историю жизни космонавта.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ученики 5-9 классов приняли участие в субботнике в парке «Берёзовая роща». В школе работала «Добрая ярмарка» сладостей и сувениров, сделанных руками школьников и их родителей. Вырученные деньги пошли на покупку необходимого на передовой снаряжения. Там же здесь был организован сбор книг и канцтоваров для школьников Донбасса, медикаментов, продуктов, одежды и перевязочных средств для участников СВО, кормов для приюта животных. Кроме того, школьники встретились за чашкой чая с ветеранами труда. А в «Доме доброты» дети устроили концерт для пожилых людей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В гимназии №44 в Люберцах организовали выставку стрелкового оружия, образцов военной техники, мастер-классы по флористике «Цветочное украшение», «Подружка для книг», «Тропикана» и «Веселые шашки». Школьники высадили на своей территории саженцы молодых елей.
«Я сегодня помогала сажать деревья и установила табличку о том, что сегодня прошел «День добрых дел». Деревья полезно сажать, потому что они дают нам кислород и очень нужны природе», - рассказала ученица второго класса Полина Вереитина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во всех школах проходил конкурс на лучшее фото или видео с акции. Участники загружают их с хэштэгом #ДеньдобрыхделПодмосковье. Лучшие шесть работ получат от «Волонтёров Подмосковья» призы - рюкзак, поясную сумку, значок, термокружку, портативную зарядку, кепку или шопер в фирменном стиле. А всем ученикам школы-победительницы достанется мороженое от «Чистой линии».
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Лора Луганская