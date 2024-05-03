В Московской области провели командно-штабные игры в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы состоялись командно-штабные игры «Интеллект на страже Родины», посвящённые Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках мероприятия участники научились выполнять задания на тактическое взаимодействие сил и средств, быстроту манёвра и своевременность принятия решений, а также разбирать и собирать автомат Калашникова.
Стоит отметить, что по итогам соревнований первое место заняла команда Физико-технического колледжа г. Долгопрудного, второе — команда Школы № 2044 имени А. М. Серебрякова, а бронзовым призером стала военно-патриотическому отряду «Соболь» Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
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«Командно-штабные игры «Интеллект на страже Родины» продолжают тематику формирования проектных команд для решения мультимодальных задач на материале исторических событий. Дальнейшее развитие системы подготовки управленческих навыков старших школьников и студентов в режиме совершенствования знаний и умений в оценке обстановки, принятии решений, планировании операций и боевых действий», — поделился исполнительный директор Всероссийского слёта «Командно-штабные игры» Евгений Дегтярёв.
Стоит отметить, что по итогам соревнований первое место заняла команда Физико-технического колледжа г. Долгопрудного, второе — команда Школы № 2044 имени А. М. Серебрякова, а бронзовым призером стала военно-патриотическому отряду «Соболь» Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
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Мира Полтева