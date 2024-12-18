Самой спортивной семьёй России стала семья из Коломны

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Династия спортсменов Галановых-Чайченко из Коломны завоевала первое место во Всероссийском конкурсе «Самая спортивная семья России» в категории «Спортивная династия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Семья из Коломны на протяжении трёх поколений занимается спортом и физической культурой.
«Общий стаж работы в сфере преподавания физкультуры у семьи Галановых-Чачейко — 116 лет. Поздравляю с победой в конкурсе и желаю дальнейших успехов!» — приводятся в сообщении слова министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Галановы окончили Коломенский педагогический институт. Владимир преуспел в конькобежном спорте, а его жена Любовь с юных лет увлекалась волейболом. Они работали преподавателями физкультуры больше сорока лет в Государственном социально-гуманитарном университете в своём родном городе в Московской области.
Теперь спортивные традиции этой семьи продолжают их дети. Сын Денис Галанов стал тренером в спортивной школе олимпийского резерва в Коломне, а дочь Мария Чайченко преподаёт в Государственном социально-гуманитарном университете (ранее — Коломенский педагогический институт). 18-летняя Даша Чайченко также пошла по стопам своих старших родственников. В прошлом году она поступила на факультет физической культуры и спорта в Коломне, где когда-то познакомились её бабушка и дедушка.
«Стараемся все успеть: и лыжи, и коньки, и бег. В последнее время полюбили выезды на забеги в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Рязань. На следующий год уже купили слоты для участия в соревнованиях», — сообщила Мария Чайченко.
Конкурс «Самая спортивная семья России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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