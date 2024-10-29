Подмосковных школьников и студентов пригласили к участию в форуме «Шаг в будущее»

Фото: пресс-служба Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее»
Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» состоится 24-28 марта 2025 года в Москве. Об этом «Радио 1» сообщили организаторы мероприятия.
Подмосковных школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов, имеющих собственные достижения в области исследований и разработок, приглашают принять участие в отборочном туре. По его результатам будут отобраны 1000 самых амбициозных и талантливых молодых людей.
Отмечается, что тематика форума охватывает самые актуальные направления в сфере инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.
Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития и ряда других организаций.
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Отмечается, что тематика форума охватывает самые актуальные направления в сфере инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.
Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития и ряда других организаций.
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Анастасия Чинкова