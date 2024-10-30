Хирурги ожогового центра МОЦОМД приняли участие в X Форуме детских хирургов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С 24 по 26 октября 2024 года в Москве прошёл X Форум детских хирургов, собравший ведущих специалистов из России и других стран. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные тенденции и инновации в области детской хирургии, особенно в сфере лечения ожогов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) также приняли участие в мероприятии, в частности специалисты ожогового отделения центра.
Форум акцентировал внимание на междисциплинарном подходе и интеграции новых технологий в хирургию. Были представлены передовые разработки медицинского оборудования и программного обеспечения.
Мероприятие стало платформой для укрепления связей между специалистами и способствовало дальнейшему развитию детской хирургии как в России, так и за её пределами.
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«Мы с интересом посетили наиболее важные для нас симпозиумы. Особое внимание уделили реконструкции обширных дефектов кисти и верхней конечности. Такая актуализация знаний помогает нам в борьбе с тяжелыми термическими повреждениями и их последствиями, что существенно влияет на нашу ежедневную практику в центре», — рассказал врач-детский хирург ожогового отделения МОЦОМДа Вячеслав Чуприков.
Форум акцентировал внимание на междисциплинарном подходе и интеграции новых технологий в хирургию. Были представлены передовые разработки медицинского оборудования и программного обеспечения.
Мероприятие стало платформой для укрепления связей между специалистами и способствовало дальнейшему развитию детской хирургии как в России, так и за её пределами.
Дайана Хусинова