Подмосковные соцработники могут оформить выплату 20 тыс. рублей на аренду жилья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Работники подмосковных учреждений социального обслуживания могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья. Размер выплаты – 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Если оба супруга являются такими сотрудниками, семья будет получать 30 тыс. рублей.
«Выплату смогут получать более 900 работников. На эти цели в этом году предусмотрено более 134 млн рублей. Летом мы приняли закон о введении такой дополнительной меры поддержки. Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсёстрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Оформить ежемесячную в 20 тыс. рублей могут работники организаций социального обслуживания, которые не имеют жилых помещений на территории Московской области и члены их семьи; работают в организации социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. При этом они должны занимать такие должности, как помощник по уходу; медсестра; врач-психиатр; врач-терапевт; врач-педиатр; инструктор по лечебной физкультуре; психолог; специалист по реабилитации в социальной сфере; логопед; младший воспитатель мастер производственного обучения и преподаватель.
Если супруг такого работника также подходит под эти требования, семья будет получать 30 тыс. рублей.
Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская