Подмосковные спасатели деблокировали водителя после ДТП в Шаховской

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ДТП в городском округе Шаховская. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Об аварии сообщили очевидцы. В районе деревни Стариково легковой автомобиль врезался в грузовик.
Авария произошла на федеральной трассе М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве
В Москве задержали мужчину, задолжавшего почти 50 миллионов рублей
Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле
«Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что в результате столкновения серьезно пострадали водитель и пассажиры легковушки. Водителя зажало в кабине. Работники противопожарно-спасательной службы деблокировали водителя, находившегося без сознания, и передали его сотрудникам скорой помощи для срочной госпитализации. Пассажиры легкового автомобиля: мужчина и девушка в результате аварии получили травмы различной степени тяжести и также оперативно были доставлены медиками в лечебное учреждение. Водитель большегруза не пострадал», — рассказал начальник части Игорь Бусаров.
Авария произошла на федеральной трассе М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве
В Москве задержали мужчину, задолжавшего почти 50 миллионов рублей
Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле
Мира Полтева