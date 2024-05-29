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В Москве задержали мужчину, задолжавшего почти 50 миллионов рублей

29 мая 2024, 14:03
Фото: iStock/ronstik

Фото: iStock/ronstik

В Москве сотрудники Росгвардии и полиции задержали 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.


В ведомстве рассказали NEWS.ru, что мужчина задолжал своему знакомому 49 миллионов рублей, которые не возвращает уже почти два года.

Первые деньги задержанный одолжил летом 2022 года. Средства якобы пошли на лечение отца и развитие малого бизнеса. Сначала он возвращал знакомому малые суммы от долга, постоянно перенося сроки возврата остатка. Когда потерпевший получил отказ в просьбе вернуть деньги, он обратился в полицию. На этот момент долг составил 49 миллионов рублей.

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#задержание
#долги
#деньги
#мошенничество
Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах
29 мая 2024, 14:17

Фото: iStock/Kurgu128

Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошёл в гостинице «Волга Премиум». Взрыв мог произойти от разрыва баллона с газом, находящегося под давлением. Уточняется, что это не был взрыв бытового газа.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате взрыва пострадали восемь человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавших, а также о степени тяжести полученных ран не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В настоящее время выясняются все детали и причины произошедшего.

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#взрыв
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#рестораны
#инцидент
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Жители Рязани сообщили о громком взрыве над городом
Ya62.ru: в нескольких районах Рязани услышали звук взрыва над городом
29 мая 2024, 12:53

Фото: iStock/RamonCast

Жители Рязани услышали громкий звук взрыва, который раздался одновременно в нескольких микрорайонах города. Об этом сообщает Ya62.ru.
По информации портала, мощный грохот был слышен в центре Рязани, а также в Горроще, Дашково-Песочне, Канищеве и Московском.

Однако позже стало известно, что причиной громкого звука стал самолет, который шел на сверхзвуковой скорости. В оперативных службах жителей призвали сохранять спокойствие и заверили, что рязанцы слышали звуковой удар.

Похожий инцидент произошел в регионе в середине апреля. По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах. Причиной также стала сверхзвуковая скорость воздушного судна.

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#удар
#рязанская область
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Жительница Дагестана сбила девушку и написала на её сестру заявление о вымогательстве
В Дагестане женщина сбила девушку и написала на её сестру заявление в полицию
29 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Дагестана сбила девушку, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве на сестру пострадавшей, просившей компенсацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что инцидент произошёл несколько недель назад в городе Южно-Сухокумске. Женщина на автомобиле сбила девушку на нерегулируемом перекрёстке. Пострадавшая повредила голову и ключицу. Водитель попросила не вызывать полицию, пообещав за это полностью оплатить лечение. Девушка согласилась. Скрыть следы аварии помог знакомый владелицы авто, который работает в правоохранительных органах.

У пострадавшей девушки спустя некоторое время возникли осложнения. Тогда её сестра обратилась к женщине за деньгами, поскольку лечение должно было обойтись в 300 тысяч рублей. Виновница ДТП возмутилась и отказалась отплачивать лечение, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве.

В результате полиция привлекла к ответственности всех участников данной ситуации. Сотрудника, который скрыл следы аварии, уволили, а виновница ДТП получила штраф о ложном доносе.

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#полиция
#вымогательство
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ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины
29 мая 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Diy13

Управление ФСБ по Запорожской области совместно с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы страны гражданина Украины. Жителю Мелитополя запрещён въезд на территорию РФ в течение 20 лет.
Силовики установили, что мужчина пытался связаться с украинской стороной для того, чтобы передавать данные о местоположении российских войск и военной техники, сообщили в пресс-службе ФСБ. Кроме того, в социальных сетях он распространял информацию, оправдывающую деятельность украинских националистических формирований.

Поскольку реального ущерба своими действиями гражданин Украины нанести не успел, ему удалось избежать уголовной ответственности. Было принято решение выдворить его за пределы РФ и запретить въезд в страну на протяжении 20 лет.

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Часть жителей Евпатории остались без света из-за аварии на электросетях
29 мая 2024, 11:24

Фото: iStock/happyphoton

Авария на электросетях произошла в Евпатории, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«В связи с аварией на электросетях обесточены 10 трансформаторных подстанций города», — говорится в Telegram-канале местной администрации.

На месте аварии уже работают бригады ГУП РК «Крымэнерго».

Всего в Евпатории проживает порядка 100 тысяч человек. Также в городе располагаются более 30 санаториев и других объектов размещения.

Ранее сообщалось, что зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов животных, сгорел в Евпатории. Большая часть животных погибла.

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Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле
В Ярославле похитили двухлетнюю девочку прямо с детской площадки
29 мая 2024, 11:15

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Ярославле прямо с детской площадки украли двухлетнюю девочку, её поиски продолжаются с вечера вторника. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, на поиски похищенной девочки бросились полицейские, волонтёры и местные жители. Её ищет с вечера вторника, однако пока безуспешно.

Предполагается, что малышку похитила с детской площадки жительница Московской области. По словам матери девочки, она знакома с похитительницей. Других подробностей не приводится.

Региональный Следственный комитет возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело.

Ранее сообщалось, что несколько неизвестных мужчин похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге и увезли её в неизвестном направлении.

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В Карелии задержали одного и богатейших депутатов республики Красулина
29 мая 2024, 11:00

Фото: iStock/Rawf8

Силовики задержали одного из богатейших депутатов Карелии Виталия Красулина по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает Shot.
Депутата задержали вместе с сыном-бизнесменом Артёмом 28 мая. Следствие полагает, что Красулин передал 200 тысяч силовику, взамен он просил передавать ему информацию о том, не объявят ли его в розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Красулину грозит до 12 лет лишения свободы. При этом роль сына пока не ясна.

Виталий Красулин является депутатом Заксобрания Карелии с 2002 года и возглавляет комитет по бюджету и налогам, а также входит в комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

В 2022 году мужчина задекларировал 27,7 млн руб. дохода. В то же время он купил отель «Онежский замок» за 94 миллиона рублей. В Карелии Красулин является одним из самых богатых депутатов.

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В Казахстане задержали мигранта, причастного к убийству челябинского школьника
29 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Fedorovekb

В Казахстане поймали восьмого соучастника убийства одиннадцатиклассника в Челябинске. Скоро состоится суд. Об этом сообщили в региональном СК.
«Установлено, что вечером 9 апреля прошлого года компания молодых людей из 10 человек, находясь на автопарковке около одного из торгово-развлекательных комплексов, грубо нарушая общественный порядок, используя камни и палки, напала на группу местных жителей, — рассказала представитель СК региона Анастасия Шапкина.

Она уточнила, что иностранцы избили 17-летнего подростка и ударили ножом прямо в сердце. Парень скончался на месте.

После убийства все участники скрылись. Однако сотрудникам полиции и ФСБ удалось раскрыть убийство по горячим следам. Суд над семью преступниками длится с марта. При этом троим мигрантам удалось скрыться. Одного из них, 21-летнего уроженца Таджикистана, уже задержали в Казахстане и экстрадировали в Челябинск. Двое других обвиняемых находятся в международном розыске.

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#челябинск
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Полиция Польши задержала украинца, пытавшегося завербовать поляка
29 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция Польши арестовала гражданина Украины, который обвиняется в работе на иностранную разведку и попытке завербовать поляка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры страны.
Отмечается, что гражданину Украины вынесли обвинения в провокационной деятельности и попытке сподвигнуть гражданина Польши к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши. Вербовка производилась путём переписки в интернет-мессенджере.

В прокуратуре уточнили, что 26-летний гражданин Украины пытался получать данные и фотографии военных автомобилей с помощью для Киева, которые пересекают польско-украинскую границу. За это предлагал вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

Решением суда он временно арестован на три месяца.

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