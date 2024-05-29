В Москве задержали мужчину, задолжавшего почти 50 миллионов рублей

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В Москве сотрудники Росгвардии и полиции задержали 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
В ведомстве рассказали NEWS.ru, что мужчина задолжал своему знакомому 49 миллионов рублей, которые не возвращает уже почти два года.
Первые деньги задержанный одолжил летом 2022 года. Средства якобы пошли на лечение отца и развитие малого бизнеса. Сначала он возвращал знакомому малые суммы от долга, постоянно перенося сроки возврата остатка. Когда потерпевший получил отказ в просьбе вернуть деньги, он обратился в полицию. На этот момент долг составил 49 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова