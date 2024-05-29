Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле

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В Ярославле прямо с детской площадки украли двухлетнюю девочку, её поиски продолжаются с вечера вторника. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, на поиски похищенной девочки бросились полицейские, волонтёры и местные жители. Её ищет с вечера вторника, однако пока безуспешно.
Предполагается, что малышку похитила с детской площадки жительница Московской области. По словам матери девочки, она знакома с похитительницей. Других подробностей не приводится.
Региональный Следственный комитет возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело.
Ранее сообщалось, что несколько неизвестных мужчин похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге и увезли её в неизвестном направлении.
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Предполагается, что малышку похитила с детской площадки жительница Московской области. По словам матери девочки, она знакома с похитительницей. Других подробностей не приводится.
Региональный Следственный комитет возбудил по факту пропажи ребенка уголовное дело.
Ранее сообщалось, что несколько неизвестных мужчин похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге и увезли её в неизвестном направлении.
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Элина Позднякова