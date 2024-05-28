Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы Мособлпожспаса приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» обратились очевидцы, которые рассказали, что на 239-м километре федеральной трассы А-108 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.
ДТП, в результате которого грузовик вылетел в кювет, произошло в Орехово-Зуевском городском округе.
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«В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину 1991 года рождения зажало в салоне поврежденными конструкциями. Водитель грузовика не пострадал. Очевидцы помогли ему выбраться из кабины до приезда спасателей. Прибывшие на место ДТП специалисты экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Во избежание вторичных факторов аварии работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна», — рассказал замначальника части Александр Кузенков.
ДТП, в результате которого грузовик вылетел в кювет, произошло в Орехово-Зуевском городском округе.
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Мира Полтева