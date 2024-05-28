Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве

Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве

28 мая 2024, 12:16
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Оригинал
Огнеборцы Мособлпожспаса приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» обратились очевидцы, которые рассказали, что на 239-м километре федеральной трассы А-108 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

«В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину 1991 года рождения зажало в салоне поврежденными конструкциями. Водитель грузовика не пострадал. Очевидцы помогли ему выбраться из кабины до приезда спасателей. Прибывшие на место ДТП специалисты экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Во избежание вторичных факторов аварии работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна», — рассказал замначальника части Александр Кузенков.



ДТП, в результате которого грузовик вылетел в кювет, произошло в Орехово-Зуевском городском округе.

Читайте также:

Подмосковным спасателям пришлось снимать пострадавшему кольцо со сломанного пальца

В Дубне из ливнёвки спасли пять утят и вернули утке

Подмосковные спасатели провели лекцию о своей работе дошколятам из Дедовска
#дтп
#спасатели
#столкновение
#грузовик
#трассы
#водитель
#аварии
#специалисты
#работники
Студент из Дубны выиграл серебро на чемпионате «Профессионалы»
28 мая 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Студент университета «Дубна» стал серебряным призером Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходил в Санкт-Петербурге.

«По итогам состязаний второе место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» завоевал студент филиала ДИНО Илья Кольцов. Всего за звание «Профессионала» в этой компетенции боролись восемь конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Московской, Самарской, Калужской и Ростовской областей.Поздравляем Илью и его эксперта-наставника, старшего преподавателя филиала Павла Митрошина и желаем дальнейших успехов!», — подчеркнули в пресс-служба администрации.

В рамках конкурсных испытаний финала участники выполняли сложные задания по программированию узла блокчейн, умных контрактов и интерфейса, после чего презентовали свои проекты.

Читайте также:

В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги

Дубна вошла в число самых комфортных городов Подмосковья

В Дубне провели встречу с жителями в рамках выездной администрации
#студент
#проекты
#разработка
#служба
#дубна
#серебро
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Соучастник поневоле»: Как мошенники втягивают россиян в преступления
Эксперт по безопасности Черепякин: мошенники обманом ввязывают в преступление
28 мая 2024, 11:41

Фото: iStock/NanoStockk

Современные мошенники могут не только красть деньги доверчивых граждан, но и втягивать в серьезные неприятности, сделав полноценным участником преступной деятельности. Дропперы — это люди, которых мошенники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки. Задача дроппера: предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате; передать или перевести другим лицам, получить определенный процент со сделки. Отмечается, что дропперы существуют двух видов: первые понимают, что их вовлекли в незаконную деятельность и требуют за свою работу вознаграждения, а другие вовлечены в деятельность обманом.
Начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснил, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.

«Дроппер поневоле — это обманутый человек. Он в силу того, что пришло какое-то заявление из службы социальной защиты или от потенциального работодателя скидывает свои персональные данные, а потом этими персональными данными пользуются злоумышленники. Они убеждают, что ты можешь быть частью правоохранительной системы или процессуальных действий, ты веришь и скидываешь всё про себя по непроверенным каналам связи или просто получаешь средства, происхождение которых тебе не ясно, как-то действуешь под их руководством», — объяснил эксперт.

Артём Черепякин рассказал, на каких площадках мошенники ищут себе «руки» и на что нужно обращать внимание.

«Задача колл-центров, которые занимаются этой вербовкой, заиметь максимальное количество рабочих рук. Они ищут людей в соцсетях, используют площадки трудоустройств, выдают себя за работодателей: выдвигают минимальное количество квалификационных требований, предлагают максимальный заработок, а взаимодействие ведут всегда дистанционно — по этим признакам можно определить, что тебя обманывают», — отметил эксперт.

Специалист по безопасности отметил, что люди не должны думать, что их личными данными может обладать только компетентный специалист правоохранительных органов или государственных структур, потому что в современном пространстве информацию найти очень просто.

«Мошенники манипулируют и шантажируют осведомленностью персональными данными о том, например, какого года выпуска машина у человека, сколько раз он парковался по определенному адресу и так далее. Это какие-то мелкие личные подробности. Эта осведомленность и навязчивость обезоруживает граждан», — сказал собеседник.

Эксперт по безопасности назвал правила, которые нужно соблюдать, чтобы не стать соучастником преступления поневоле: чаще менять пороли в своих платежных системах и банковских кабинетах, не отвечать на незнакомые номера и сразу блокировать их, класть телефон и перезванивать в официальные организации по официальным номерам, не пользоваться подозрительными сайтами и не вступать в диалоги с малознакомыми людьми, помнить, что лёгкий и быстрый заработок — это всегда подозрительно.

По мнению собеседника, бояться, что личная информация попадёт в руки мошенника, не стоит, потому что это только причина и условия попытки совершения преступления, в дальнейшем важно не попадаться на удочки. Наличие данных — это неприятно, но противодействие мошенникам одно — бдительность и защита сведений о себе, заключил собеседник.

Читайте также:

«Часть войны»: Как Украина атакует россиян через мессенджеры и можно ли защититься от угроз ВСУ

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

«Ситуация страшная»: как банковские мошенники оставляют с нулевым счётом
#телефон
#эксперт
#мошенники
#карты
#защита
#данные
#украина
#правила
#человек
#заявление
#информация
#площадки
#люди
#мессенджеры
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
28 мая — День памяти погибшего царевича Димитрия Угличского: история, традиции
28 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные верующие 28 мая отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории, несмотря на то, что имя убийцы, казалось бы, известно каждому школьнику. О том, как принято отмечать церковное торжество и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

День памяти царевича Димитрия Угличского: история


Сын Царя Иоанна IV Васильевича Грозного, погиб в Угличе в 1591 году от Рождества Христова в восьмилетнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране.

Православная церковь отмечает 28 мая как день памяти Небесного заступника всех страждущих детей.


Традиции праздника


28 мая предки заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов. Считается, что в этот день нужно обязательно убраться в доме и разложить вещи. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.


Что нельзя делать 28 мая 2024 года?


В день памяти благоверного царевича Димитрия нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок, вытираться чужим полотенцем. Также в церковное торжество нельзя делиться будущими планами на жизнь и сажать бобовые, кабачки и капусту.

Читайте также:

Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник

Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая

День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции
#церковь
#праздник
#жизнь
#традиции
#память
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве
Отец ребенка со СМА устроил пикет в Москве с обращением к Путину
28 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Отец трёхлетнего ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией, Дмитрий Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына. Об этом пишет сетевое издание «Е1.ру».
На фото мужчина стоит у входа в здание и держит в руках плакат, на котором написано обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано на плакате мужчины.

22 мая Бахтин уже выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге. Он обращался к президенту с просьбой выделить для его ребёнка препарат «Рисдиплам».

Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.

Читайте также:

Неонатальный скрининг спас 13 пациентов Первой детской больницы со СМА

В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь

Первый ребёнок со СМА, лечившийся самыми дорогими лекарствами, чувствует себя лучше
#врачи
#лечение
#жизнь
#фото
#больницы
#здание
#мужчины
#мужчина
#лекарство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: сотни западных компаний отказались от планов ухода из России
28 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Tippapatt

Сотни западных компаний, которые ранее объявили об уходе из России из-за украинского конфликта, изменили свои планы и продолжили вести бизнес в РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что пересмотр планов произошёл по нескольким причинам. Во-первых, это рост потребительской активности, а, во-вторых, бюрократические преграды. В частности, речь идёт о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе с российского рынка.

Один из руководителей, который работает с западными компаниями в России заявил, что после объявления об уходе им были даны на выбор покупатели их бизнеса в стране, которые оказались для них неприемлемы.

Издание отмечает, что с 2022 года на российском рынке остались свыше 2,1 тысяч международных компаний, включая Unilever, Nestle, Avon, Philip Morris и другие. При этом порядка 1,6 тысяч покинули рынок или временно свернули деятельность в России.

Читайте также:

Компания Nintendo уходит из России

Производитель оборудования для металлургии Danieli уходит из России

Mash: компания Duracell уходит из России
#компании
#рынок
#экономика
#россия
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
В Мурманске на ярмарке «Вкус Арктики» за три дня продали 3,5 тысячи «тошнотиков»
28 мая 2024, 10:40

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-губернатор региона Ольга Кузнецова написала в Telegram-канале, что в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками.
Кузнецова отметила, что данное блюдо стало самым популярным на ярмарке. Вице-губернатор региона добавила, что за три дня было продано более трех с половиной тысяч тошнотиков.

Напомним, тошнотики — это жареный в масле пирожок с рыбой. Блюдо было разработано в период СССР.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.

Читайте также:

Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19

Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на соседа с молотком
#губернатор
#дело
#ссср
#еда
#ярмарка
#люди
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дмитровском лесничестве ликвидировали лесной пожар площадью 6,4 га
28 мая 2024, 10:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга.

Недалеко от деревни Быково было обнаружено возгорание на площади 1 га.

«На место незамедлительно было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных. Напомним, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

Читайте также:

В Подмосковье зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах

В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

Жителям Подмосковья напомнили о запрете пала травы
#подмосковье
#пожар
#возгорание
#комлесхоз мо
#лесные пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ
28 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/JessAerons

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, сбежавший с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил российский паспорт. Об этом пишет Mash.
Напомним, в конце апреля стало известно, что боец ВСУ специально пошёл в спорт, чтобы иметь возможность выезжать за границу в составе сборной Украины по армейскому рукопашному бою. Пришло время, когда он с национальной сборной отправился на первенство Европы в Польше. Оттуда он сбежал в Чехию и приехал в Москву. В России у Кузнецова живут родственники.

Здесь ему прошлось пройти многочисленные проверки, после которых он получил российский паспорт и уже вскоре сможет воссоединиться со своими близкими.

Читайте также:

Командир «Ахмата» Алаудинов вручил паспорт РФ военнопленному ВСУ

Жители Харьковской области интересуются, как получить паспорт РФ – Водолацкий

Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ
#спорт
#проверки
#первенство
#паспорт
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ взяла за опера, который задерживал свердловского замминистра ЖКХ Кислицына
28 мая 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Diy13

Оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева, который задерживал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, взяла ФСБ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», – сообщил источник.

В СК и УФСБ ситуацию не прокомментировали. Мальцева вместе с его коллегой Игорем Ураловым взяли на следующий день после того, как арестовали их руководителя Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение полномочий и взяточничество.

Мальцеву с Ураловым, по неподтвержденной информации, вменяется мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей. Сейчас Уралов и Мальцев находятся на свободе. Возможно, они сотрудничают со следствием.

Сам же Кислицын в СИЗО. Также арестовали его бывшего однокурсника, бывшего парламентария заксобрания Павла Мякишева. Следствие считает, что экс-депутат передал Кислицыну деньги, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled, поставляющей светильники в муниципалитеты.

Читайте также:

Генерал ФСБ Кулишов: НАТО начало ядерные учения у границ РФ

Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»
#россия
#фсб
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф