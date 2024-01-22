Подмосковные спасатели избавили ребёнка от застрявшего на пальце стального кольца

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
12-летний мальчик из Ногинска надел на палец стальное кольцо, однако самостоятельно снять украшение не смог. На помощь ребёнку пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В Службу-112 обратились сотрудники Ногинской школы бокса. Они рассказали, что их 12-летний воспитанник пришёл на тренировку, примерил кольцо, которое теперь не снимается, а палец начал отекать и сильно болеть», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели обезопасили руку мальчика металлической пластиной и начали разрезать стальное кольцо специальными инструментами. Когда от работы кольцо нагревалось, палец погружали в холодную воду. В результате кольцо удалось снять, помощь врачей мальчику не понадобилась.
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