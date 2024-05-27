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В Дубне из ливнёвки спасли пять утят и вернули утке

27 мая 2024, 10:46
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

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В Дубне работники Мособлпожспаса достали провалившийся в ливневую канализацию выводок утят и вернули матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.


«Возле левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» заметили дикую утку, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решётку провалились её утята», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели вскрыли решётку и вызволили пятерых пернатых пленников. Их сразу же выпустили на газон, и утка увела их в безопасное место.

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Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России
Суд выдворит из России шесть участников массовой драки на юге Москвы
27 мая 2024, 10:55

Фото: istock/gorodenkoff

Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел дела о нарушении миграционного законодательства в отношении шести участников массовой драки.

«После изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ, Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., и Ражабов С.Д. признаны виновными в указанных административных правонарушениях», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что им придется заплатить 5 000 рублей штрафа и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Еще одному участнику драки, Солаеву, назначен штраф в 7 тысяч рублей и административное выдворение из России.

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Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье
SHOT: Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье
27 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/igoriss

Мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке рядом у супругов произошла сильная ссора.

В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Женщину госпитализировали. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.

Семейная пара воспитывает детей-двойняшек. В настоящее время мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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#убийство
#уголовное кафе
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#мужчина
#медики
#автомобиль
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Маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
В Петербурге четырехлетний мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
27 мая 2024, 09:55

Фото: iStock/Spivak222

В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик упал в водоём и захлебнулся. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. С мужем они отнесли ребёнка на станцию скорой помощи, но спасти его не получилось. Возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке у них произошла ссора. В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.

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Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли

Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым

Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка
#ребёнок
#мать
#мужчина
#медики
#люди
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Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли
27 мая 2024, 09:35

Фото: iStock/GiovanniIaione

Неизвестные совершили поджог собачьего приюта в Уфе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пламя в приюте разгорелось вечером 26 мая.

В огне могло погибнуть гораздо больше животных, но, к счастью, мимо приюта проходил мужчина, который бросился к хвостатым на помощь. Он вскрыл ворота, а затем начал выпускать собак из вольеров.

При пожаре погибли две собаки, ещё двоих хозяева приюта до сих пор не могут найти.

Прибывшие на место пожарные заявили, что пламя разгорелось в результате поджога. Пострадавшие полагают, что пожар могли устроить соседи, которые были недовольны, что собачий приют расположен рядом с их домами.

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#приют
#собаки
#пожар
#смерть
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Бывшего жителя Чукотки приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ
27 мая 2024, 09:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывшего жителя Анадыря заочно приговорили к 7 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Чукотскому автономному округу.
«Следствием и судом установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный, являясь гражданином РФ и находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети публично распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину заочно приговорили к семи годам лишения свободы. Ему также будет запрещено создавать и администрировать онлайн-ресурсы на протяжение четырёх лет.

Уточняется, что сейчас обвиняемый находится за переделами Российской Федерации и объявлен в межгосударственный розыск. Наказание начнёт действовать с момента его задержания.

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#фейки
#суд
#вс рф
#чукотка
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Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности
«Ъ»: дело о хищении ₽500 млн в судебной системе прекратят из-за срока давности
27 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/blinow61

Громкое уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Об этом информирует «Коммерсантъ».
На протяжении четырех лет расследование дела не могли завершить. Доказательства обвинения не были найдены и представлены суду.

Материалы дела о хищении 500 миллионов рублей поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Однако заседания регулярно переносились, причиной послужили болезни подсудимых и адвокатов.

Уточняется, что за указанный период времени двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности дела. У остальных фигурантов срок истечет в конце текущего года.

Напомним, организатором преступной схемы стала учредительница фирмы «Рабикон К» Ираида Ландаренко. В 2004 году она вместе с главами судебных управлений в Москве и Подмосковье разработала схему кражи средств из бюджета.

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#суд
#скр
#предприятия
#расследование
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#деньги
#кража
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Французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах
Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым
27 мая 2024, 08:20

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым в его официальной резиденции, об этом сообщает издание The Daily Mirror.
«Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте скончался сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции», — указал автор статьи.

Пакте ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Все обстоятельства его смерти расследуют местные правоохранительные органы, будет проведена аутопсия.

19 мая стало известно о смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Труп мужчины обнаружили в его столичной квартире в Замоскворецком районе Москвы. Предположительно, дипломат скончался из-за заболевания печени.

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#шри-ланка
#посол
#смерть
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Поставщику систем безопасности грозит семь лет тюрьмы
«Ъ»: прокуратура запросила семь лет колонии для поставщика систем безопасности
27 мая 2024, 07:40

Фото: iStock/Zolnierek

Столичная прокуратура требует семь лет колонии для владельца юридической фирмы и компании-поставщика систем безопасности Александра Гошина за мошенничество. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Бизнесмена обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве. Кроме того, следствие считает, что Гошин похитил у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по эпизоду с комплексом, 20 тысяч долларов.

По данным следствия, ущерб от действий Гошина составил 362 млн руб. Прокурор считает необходимым назначить бизнесмену наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. При этом защита настаивает на полном оправдании обвиняемого.

Дело рассматривает Головинский столичный суд.

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Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка
27 мая 2024, 02:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчина, который напал на свою жену и вспорол ей живот серпом во время скандала, связанного с полом ребенка, приговорен к пожизненному заключению в Индии, сообщает News9Live.
Панн Лал и Анита из горда Бадаюн, Уттар-Прадеш, за 22 года супружеской жизни обзавелись пятью дочерьми. Мужчина хотел сына и обвинил свою жену в том, что она еще не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам. В 2020 году Анита снова забеременела. Муж был уверен, что она снова родит девочку. Он угрожал ее семье, что, если ребенок не родится, он разведется и женится на другой. В сентябре того же года вновь произошел скандал. На этот раз Лал не ограничился угрозами. Он схватил Аниту и вспорол ей живот серпом, чтобы убедиться, что жена «беременна мальчиком».

Несмотря на серьезные повреждения желудка, кишечника и репродуктивных органов, женщине удалось сбежать из дома, где ее увидел брат, который работал в магазине по соседству. Заметив родственников своей жены, Лал быстро убежал. Брат отвез Аниту в больницу. Врачу удалось спасти ее, но ребенок не уцелел. Оказалось, что женщина была беременна именно мальчиком.

Лал был немедленно взят под стражу. В суде мужчина заявил, что Анита «поранилась сама» и написала против него ложные обвинения из-за имущественного спора с ее братьями. Суд отклонил эти заявление, приговорив Лала к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемония венчания была прервана представителями власти и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте меньше 18 лет.

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#индия
#суд
#ребёнок
#беременность
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