В Дубне из ливнёвки спасли пять утят и вернули утке

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне работники Мособлпожспаса достали провалившийся в ливневую канализацию выводок утят и вернули матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Возле левобережной площадки Особой экономической зоны «Дубна» заметили дикую утку, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решётку провалились её утята», – говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели вскрыли решётку и вызволили пятерых пернатых пленников. Их сразу же выпустили на газон, и утка увела их в безопасное место.
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Лора Луганская