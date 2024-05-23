Подмосковные спасатели провели лекцию о своей работе дошколятам из Дедовска

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о своей работе дошколятам из Дедовска. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Для воспитанников детского сада № 5 города Дедовска городского округа Истра сотрудники ведомства провели экскурсию по подразделению.
Также в завершении экскурсии детям напомнили номер экстренных служб и правила, которые нужно соблюдать в случае возникновения пожара.
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«Работники пожарно-спасательной части подвели юных гостей к большим красным пожарным машинам, показали пожарно-техническое вооружение, рассказали, для каких целей используется тот или иной инструмент. Дети с восторгом приняли предложение огнеборцев посидеть в кабине пожарного автомобиля, примерить боевую одежду пожарного и каски. Внимательно они слушали рассказы пожарных о работе, случаях спасения из огня людей и животных. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, каждый участник встречи получил заряд положительных эмоций», — рассказал Никита Вишнев.
Также в завершении экскурсии детям напомнили номер экстренных служб и правила, которые нужно соблюдать в случае возникновения пожара.
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Мира Полтева