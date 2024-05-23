Подмосковным спасателям пришлось снимать пострадавшему кольцо со сломанного пальца

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса сняли жителю Лобни кольцо со сломанного пальца. Из-за травмы палец распух, и печатка глубоко впилась в мышцы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Любое прикосновение вызывало у потерпевшего сильную боль. Спасателям ничего не оставалось делать, как применить самый быстрый способ его освобождения. С помощью слесарного инструмента они перекусили кольцо и освободили палец. После этого мужчина самостоятельно отправился в травмпункт», – говорится в сообщении.В Мособлпожспасе напомнили, что бытовые травмы нередко случаются из-за неосторожности. Выполняя любую требующую внимания работу, нельзя отвлекаться. Нужно также надевать защитную одежду и соблюдать правила безопасности. Это поможет сохранить жизнь и здоровье.
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Лора Луганская