Подмосковные спасатели помогли женщине, зажатой в разбитой машине

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«На трассе столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Лада». 58-летняя пассажирка отечественной машины оказалась заблокированной искорёженными металлическими конструкциями. Спасатели оказали женщине первую помощь, а затем при помощи гидравлики сняли части кузова, мешавшие эвакуации», — говорится в сообщении.Женщину зафиксировали на жёстких носилках и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и переломом левой ноги увезли в больницу. Остальным участникам ДТП спасатели оказали психологическую помощь.
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