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Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП на северо-западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в районе подмосковного Ступино столкнулись два рейсовых автобуса. В результате аварии пострадали три человека.
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Анастасия Чинкова