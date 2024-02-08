Подмосковные спасатели приняли участие в донорской акции

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Волоколамская центральной районной больница обслуживает население сразу шести ближайших городских округов, а при такой нагрузке регулярно существует дефицит донорской крови», — отметил руководитель 205-й пожарно-спасательной части Дмитрий Королёв.Он также рассказал, что сдача донорской крови занимает не более 30 минут, при этом может спасти несколько жизней. Дмитрий Королёв добавил, что спасатели регулярно участвуют в различных донорских акциях и среди есть люди, удостоенные звания «Почётный донор России».
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