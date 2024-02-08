Подмосковные спортсмены стали первыми на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Спортсмены Подмосковья заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования стартовали 7 февраля на спортивном манеже Главного управления МЧС России по Рязанской области.
В общей сложности в в соревнованиях принимают участие восемь команд центрального федерального округа.
По тогам первого дня представители Московской области завоевали золото в командном зачете, обогрнав команды Курска и Белгорода.
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«На первом этапе соревнований участники преодолевали 100-метровую полосу препятствий. После старта каждый участник преодолевал забор, поднимал два рукава, бежал с ними по буму, после чего спортсмен присоединял один рукав к разветвлению, а другой к стволу, который с момента старта находится за спиной.У каждого участника было 2 попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство», — поделились в ведомстве.
По тогам первого дня представители Московской области завоевали золото в командном зачете, обогрнав команды Курска и Белгорода.
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Мира Полтева