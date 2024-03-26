Подмосковные спасатели рассказали, что делать если захлопнулась дверь

Фото: istockphoto / ICKEDA
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о том, что делать с захлопнувшейся дверью. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Спасатели настоятельно рекомендуют всегда брать с собой ключи, даже если вы идете выносить мусор или в магазин у дома.
Кроме этого, он добавил, что сотрудники ведомства, что для вскрытия двери человеку нужно будет доказать право на собственность квартиры наличием документов или подтверждением со стороны соседей.
Читайте также:
Мособлпожспас: рыхлый лёд подмосковных водоёмов не выдержит даже ребёнка
В подмосковной школе провели учебную эвакуацию и урок пожарной безопасности
В Шатуре спасатели дважды помогли медикам добраться до пациентов
«Если окна открыты настежь, то дверь нужно придерживать при выходе. Кроме того, нельзя оставлять ребенка дома без присмотра, так как маленький исследователь может закрыть щеколду и закрыться изнутри. Спасатели проникнут в жилое помещение без промедления, если в нем остался взаперти маленький ребёнок, инвалид или пожилой человек. Кроме того, работники подразделений вскроют дверь, если в доме или квартире работают электроприборы, открыт кран с водой или включен газ. Однако если жилище пустует, и угрозы отсутствует, то домовладельцам следует вызвать мастера по вскрытию замков», — объяснил замначальника части Игорь Сорокин.
Читайте также:
Мособлпожспас: рыхлый лёд подмосковных водоёмов не выдержит даже ребёнка
В подмосковной школе провели учебную эвакуацию и урок пожарной безопасности
В Шатуре спасатели дважды помогли медикам добраться до пациентов
Мира Полтева