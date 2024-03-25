Мособлпожспас: рыхлый лёд подмосковных водоёмов не выдержит даже ребёнка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Потепление в Подмосковье привело к тому, что лёд на водоёмах региона стал хрупким и рыхлым. Местами он уже не способен выдержать даже вес ребёнка или животного, предупредили в Мособлпожспасе.
Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха в регионе повышается, а снег активно тает, любители активного отдыха продолжают выходить на лёд водоемов.
Работники службы проводят профилактические мероприятия на 53 водоёмах Московской области с поздней осени до весны, пока акватории полностью не освободятся ото льда. Спасатели регулярно измеряют его толщину на реках, озёрах и прудах.
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«Спасатели в ходе патрулирования предупреждают жителей Подмосковья о рисках выхода на весенний лёд, который местами не способен выдержать даже вес ребенка или животного. Сейчас особую опасность в регионе представляют шесть водоемов, на которых толщина льда варьируется от 0 до 10-14 сантиметров», – сказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.
«Среди подмосковных водных объектов с самым тонким льдом – река Гуслица в городском округе Егорьевск, Нахабинка в Красногорске, озеро Киово в Лобне, реки Яуза в Мытищах, Нара в Наро-Фоминском округе и Лопасня в Чехове», – отметил Сорокин.По данным Мособлпожспаса, минувшей зимой работники ведомства спасли 15 человек, восемь из которых провалились под лёд.
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Лора Луганская