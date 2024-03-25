В Шатуре спасатели дважды помогли медикам добраться до пациентов

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» дважды за сутки выезжали на помощь медикам округа Шатура. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Первый вызов спасатели отработали в деревне Бакшеево, где соседка не могла достучаться до женщины у которой ранее был инсульт.
Также сотрудники ПСЧ-320 в Рошале помогли транспортировать парализованного пациента в машину скорой помощи из многоэтажного дома.
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«Специалисты оперативно прибыли по указанному адресу. В присутствии сотрудников полиции один из огнеборцев по трехколенной лестнице поднялся на третий этаж, а затем с помощью спасательного инструмента открыл окно на балкон, залез внутрь и предоставил доступ медикам в квартиру. В одной из комнат лежала женщина, которой требовалась срочная госпитализация. Работники подразделения зафиксировали пострадавшую на мягких носилках и транспортировали ее в автомобиль скорой помощи, который доставил пациентку в больницу», — поделился замначальника теруправления Александр Козьмин.
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Мира Полтева