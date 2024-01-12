Подмосковные спасатели рассказали о мерах безопасности при топке печей

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Рейд по пожарной безопасности провели работники Мособлпожспаса в округах Чехов, Серпухов и Ступино, особое внимание в ходе мероприятия было уделено правильной эксплуатации дровяных печей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Опасность пожара из-за дровяной печи связана с несколькими обстоятельствами. Первое — неправильна установка оборудования или самодельный фундамент. Нужно помнить, что если на печи появились трещины, использовать её нельзя, а за ремонтом следует обратиться к специалисту», — отмечается в сообщении.
Пожар также может возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи, например, из-за использования жидкости для розжига или слишком крупных дров. Кроме того, важно следить за состоянием дымохода и вовремя его прочищать.
Печь нельзя перегревать и сушить на ней бельё.
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