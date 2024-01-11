Спасатели помогли двум пострадавшим при лобовом столкновении в Егорьевске

Житель Пермского края, возвращаясь домой после вахты из Москвы, при пересадке был похищен мужчинами, которые представились ветеранами СВО, они напоили его и увезли в Уфу. Об этом пишет UFA1.RU со ссылкой на инфорга поискового отряда «Прикамье Поиск».