Спасатели помогли двум пострадавшим при лобовом столкновении в Егорьевске

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли двум пострадавшим в ДТП, которое произошло на Коломенском шоссе у деревни Тимшино городского округа Егорьевск. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии и сообщили о лобовом столкновении легковых автомобилей LADA Granta и KIA. Водитель корейской иномарки оказался в ловушке и не мог выбраться из машины.
По его словам, работники подразделения также оказали помощь водителю машины LADA, которому помогли выбраться из автомобиля очевидцы. У пострадавшего обнаружили перелом плеча. Спасатели помогли медперсоналу наложить водителю шину и перенесли карету скорой помощи.
Читайте также:
Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о безопасном подлёдном лове
Жителям Подмосковья рассказали, как избежать травм при катании с горок
Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье
«Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возгорания, и стабилизировали транспортные средства. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали пострадавшего из KIA, переложили его на носилки и передали медикам», – поделился замначальника пожарно-спасательной части Валерий Прасолов.
Читайте также:
Спасатели рассказали подмосковным рыбакам о безопасном подлёдном лове
Жителям Подмосковья рассказали, как избежать травм при катании с горок
Спасатели помогли трём пострадавшим в ДТП на Луцинском шоссе в Подмосковье
Лора Луганская