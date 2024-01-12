В Челябинске разыскивают неизвестных, которые пытались сжечь два жилых дома

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Полиция в Челябинске разыскивает поджигателей, когторые пытались спалить два жилых дома в разных районах города с помощью шин, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
«В отделы полиции «Курчатовский» и «Северо-Западный» поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент полиция выясняет все подробности произошедшего и устанавливает личности злоумышленников.
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Евгения Парфентьева